„În faţa unei suspiciuni de infarct, nu aşteptăm să treacă şi nu conducem singuri la spital - apelăm 112", avertizează medicul sibian într-un mesaj publicat luni dimineaţa, pe pagina de Facebook a unităţii medicale.

Potrivit acestuia, durerea apare de obicei în centrul pieptului, în spatele sternului, şi poate fi resimţită ca apăsare, strângere, greutate sau arsură. Aceasta poate iradia în braţe, umeri, spate, gât sau mandibulă şi poate fi asociată cu transpiraţii reci, greaţă, lipsă de aer sau stare de slăbiciune.

„Sunt importante mai ales durata şi evoluţia: o durere care persistă peste 15-20 de minute, se intensifică, reapare sau nu cedează la repaus trebuie tratată ca un semnal de alarmă", a mai spus cardiologul Dumneanu.

Simptomele care sunt un semn de alarmă

Medicul atrage atenţia că infarctul nu are întotdeauna manifestări tipice, simptomele putând fi mai puţin evidente la femei, vârstnici şi persoanele cu diabet. Nu trebuie ignorate nici durerile toracice nou apărute, disconfortul care se manifestă la eforturi tot mai mici, palpitaţiile însoţite de ameţeală sau pierderea stării de conştienţă.

În privinţa investigaţiilor, cardiologul precizează că nu există un "pachet de analize cardiace" obligatoriu pentru toată lumea. Evaluarea se stabileşte în funcţie de simptome şi de riscul fiecărui pacient, urmărind, între altele, tensiunea arterială, colesterolul, glicemia, funcţia renală şi greutatea corporală.

Nici electrocardiograma şi nici ecografia cardiacă nu sunt obligatorii anual pentru orice persoană sănătoasă. Acestea sunt recomandate în funcţie de situaţia medicală, ecografia oferind informaţii despre structura inimii, funcţia de pompă şi valve.

Un alt risc evidenţiat de specialist este hipertensiunea arterială, care poate evolua ani întregi fără simptome şi creşte riscul de infarct, accident vascular cerebral, insuficienţă cardiacă şi boală renală. Valorile de aproximativ 180/120 mmHg sau mai mari necesită evaluare medicală promptă, iar asocierea cu durere toracică, lipsă de aer ori tulburări neurologice sau de vedere reprezintă o urgenţă.

„În cardiologie, nu înseamnă întotdeauna 'mai multe investigaţii'. Înseamnă investigaţia potrivită, pentru persoana potrivită, la momentul potrivit", mai arată medicul.