„Am avut cazuri de infarct de la 23 de ani până la 90 de ani”, arată el, menţionând că a avut un pacient care avea infarctul instalat şi care a condus maşina 100 de kilometri, scrie News.ro.

„Din punctul de vedere al vârstei pacienţilor, am avut cazuri de infarct de la 23 de ani până la 90 de ani, dar am observat în ultima perioadă un număr mult mai mare de pacienţi cu vârste de 30-40 de ani, cu, bineînţeles, multipli factori de risc, dar vârsta este din ce în ce mai scăzută", a declarat Liviu Şerbănoiu, marţi seară, la Medika TV.

Referitor la cazul tânărului de 23 de ani, medicul a explicat că au existat factori de risc.

„Am avut pacienţi care au venit, cu maşina, de la 100 de kilometri, ei având infarctul instalat”

„A fost un cumul de factori de risc, pentru că părinţii erau amândoi cu trombofilie, erau fumători, avea şi dislipidemie familială. Practic la vârsta aceasta de 20 de ani nu te aştepţi la un infarct miocardic. Adică întâi te gândeşti la altceva, faci un diagnostic diferenţial, dar acum am ajuns să ne gândim mult mai atent la infarctul miocardic la tineri. (...) Majoritatea durerilor în piept nu înseamnă ceva grav, dar când ai o durere în piept şi se asociază şi cu alte lucruri, cu oboseală, cu palpitaţii, cu stări de leşin sau ceva asemănător, trebuie neapărat să ajungi la spital şi foarte important să nu conduci tu până la spital", a afirmat Liviu Şerbănoiu.

Medicul a menţionat că a avut un pacient cu infarctul instalat care a condus maşina 100 de kilometri.

„Am avut pacienţi care au venit, cu maşina, de la 100 de kilometri, ei având infarctul instalat. Nu era un infarct mic. Adică era un infarct mare şi se putea întâmpla absolut orice. Adică putea să decedeze la volan şi să provoace şi alte tragedii", a arătat Liviu Şerbănoiu.