Potrivit specialistului, reducerea colesterolului poate contribui semnificativ la diminuarea riscului de evenimente cardiovasculare, scrie news.ro.

Medicul a explicat și consecințele hipertensiunii arteriale nediagnosticate, care poate afecta mai multe organe vitale, în special inima, creierul și rinichii.

„În primul rând, înseamnă afectarea mai multor organe, dintre care inima, una dintre cele mai afectate, creierul, rinichii. Un alt exemplu pe care îl dau pacienţilor mei din punct de vedere al inimii, să se gândească că merg la sală şi împing de greutăţi şi le cresc muşchii, asta se întâmplă şi la nivelul inimii”, a detaliat Liviu Șerbănoiu, marți seară, la un post TV.

Specialistul a explicat mecanismul prin care tensiunea arterială crescută determină modificări la nivelul mușchiului cardiac și poate favoriza apariția unor complicații. Totodată, acesta a evidențiat importanța reducerii colesterolului pentru diminuarea riscului de infarct.

„Pompează împotriva unei presiuni crescute, muşchiul se îngroaşă şi îngroşându-se, se formează nişte vase în plus, dar nu duc aceeaşi cantitate de sânge către peretele vascular. Şi de aici porneşte disfuncţia de pompă, pornesc alte probleme. Din punct de vedere al colesterolului, de exemplu, studiile arată că o scădere a colesterolului cu 30-40 mg/dl scade riscul de infarct miocardic cu mai mult de 10-15%", a precizat specialistul.

Cum se evaluează riscul cardiovascular

Medicul a vorbit și despre importanța evaluării riscului cardiovascular, atât în cazul persoanelor care nu au suferit un eveniment cardiac, cât și în cazul celor care au deja antecedente de acest tip.

„Evaluarea riscului cardiovascular e definiţia prevenţiei primare sau secundare, dacă s-a întâmplat un eveniment. Dar riscul cardiovascular, practic, noi avem un scor, scorul european, scorul 2, care evaluează mai multe lucruri, printre care şi aria geografică în care ne aflăm. Noi suntem deja pe linia roşie, adică majoritatea, deja pornim de la un risc cardiovascular un pic mai crescut. Şi fumat, obezitate abdominală, diabet, sedentarism, boală renală. Şi în primul rând fumatul creşte foarte mult riscul cardiovascular”, a completat Liviu Șerbănoiu.

Fumatul și ceilalți factori care cresc riscul de infarct

Printre principalii factori care favorizează apariția bolilor cardiovasculare se numără fumatul, obezitatea abdominală, diabetul, sedentarismul și afecțiunile renale. Medicul atrage atenția în special asupra efectelor fumatului asupra organismului și asupra riscului de infarct miocardic.

„Sângele se îngroaşă, creşte inflamaţia. Un alt studiu care mie mi s-a părut fascinant a fost făcut pe mai mult de 30.000 de pacienţi, în care a fost evaluat riscul cardiovascular fără aceşti factori de risc şi cu aceşti factori de risc, chiar la femei scade riscul de infarct cu 94%, iar la bărbaţi cu 90%", a conchis specialistul.