Roboții creați de elevii români care fac furori în străinătate. "Am luat locul doi mondial"

Copiii pasionați de robotică educațională își prezintă cele mai reușite lucrări în acest weekend, la Galați.

Robotul pescar, robotul barcă sau un întreg oraș care funcționează cu energie verde - sunt doar câteva dintre exponatele care fac furori și care îi atrag pe cei mici în lumea științei și tehnicii.

Vedeta expoziției este însă, de departe, robotul Moș Crăciun, care îi întâmpină pe vizitatori încă de la intrare. Sania lui este trasă de doi reni şi zboară deasupra oraşului, iar micul inventator are doar cinci ani.

Copil: "Fiecare robot merge cu un program. De pe tabletă, de pe calculator. Şi Moş Crăciun şi renii se mişcă - dacă nu avem rotița asta, nu poate să se mişte."

Copiii mai mari au conceput un întreg oraş care funcţionează cu energie verde.

Copil: "Noi am creat un oraş pe nume Boomtownbill în care sunt foarte multe plante deoarece vrem să împrospătăm aerul şi să oprim poluarea. Noi am creat o maşinărie cu care să udăm plantele cu apa adevărată."

Copil: "Casele sunt foarte mari ca să putem să punem plante pe lângă ele, ca să improspătăm natura."

Iar câţiva dintre micii inventatori se pot lăuda deja cu rezultate pe plan internaţional.

Ştefan Stoian, elev: "Am fost în Thailanda, în Chang Mai, a fost o experienţă foarte plăcută, am avut şi o competiţie destul de bună, adică am reuşit să luăm locul doi mondial când am avut ca adversari Statele Unite, Japonia."

Fascinaţi de expoziţie au fost de departe tot copiii.

Copil: "M-am interesat de asta, nu ştiu ce este, dar mi se pare foarte interesant."

Tată: "M-ar încânta să facă şi copilul meu la fel."

Marinela Buruiană, coordonatoarea clubului: "Avem roboţelul Moş Crăciun, avem roboţelul pescar, avem roboţelul pește, avem roboţei şi pentru copii mai mari, adolescenţi."

Anul viitor, finala concursului internaţional de robotică educaţională se va desfăşura în Detroit, Statele Unite ale Americii, iar ţara noastră va fi reprezentată acolo de cei mai inventivi puşti.