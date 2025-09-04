Riscul incendiilor de vegetație a crescut de 40 de ori din cauza schimbărilor climatice. Cele mai vulnerabile țări

04-09-2025 | 12:19
incendiu vegetatie grecia
Activitățile umane au crescut de 40 de ori riscul valurilor de căldură, precum cel care a declanșat incendiile mortale din Spania și Portugalia în august, potrivit unui raport WWA, citat de AFP.

 

Aura Trif

Peninsula Iberică, situată în sud-vestul Europei, a înregistrat temperaturi neobişnuit de ridicate pe tot parcursul lunii august, depăşind pragul de 40°C în multe regiuni.

Această căldură persistentă a favorizat incendiile de pădure, în special în nordul Portugaliei, precum şi în vestul şi nord-vestul Spaniei, unde au provocat patru decese în fiecare dintre aceste ţări, au forţat evacuarea a mii de persoane şi au devastat mari suprafeţe de teren.

Iar din cauza schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili, condiţiile meteorologice favorabile incendiilor au devenit de aproximativ 40 de ori mai frecvente şi cu 30% mai intense, au afirmat oamenii de ştiinţă europeni care au lucrat la studiul publicat de World Weather Attribution.

"Fără încălzirea provocată de activităţile umane, condiţii meteorologice atât de propice incendiilor ar fi apărut doar o dată la 500 de ani, în loc de o dată la 15 ani, aşa cum este cazul astăzi", a declarat pentru presă Theo Keeping, cercetător la universitatea Imperial College din Londra.

Aceste perioade de căldură intensă usucă rapid vegetaţia şi pot declanşa incendii intense, care "pot genera propriul vânt, ducând la o creştere a lungimii flăcărilor, la explozii şi la aprinderea a zeci de focare în apropierea lor din cauza scânteilor zburătoare", a adăugat el.

Un alt factor, migrația oamenilor către orașele mari

Un alt factor care a agravat impactul încălzirii globale este exodul rural, care a lăsat vaste zone de terenuri mai puţin exploatate decât erau în trecut, a declarat Maja Vahlberg, consilieră la Centrul pentru Climă al Crucii Roşii şi Semilunii Roşii.

"Declinul agriculturii şi al păşunatului tradiţional reduce controlul natural al vegetaţiei. Terenurile care erau odinioară locuite şi exploatate au devenit astfel mai inflamabile", a adăugat ea.

"În Spania, peste 380.000 de hectare au ars de la începutul anului 2025, un record potrivit Sistemului European de Informare privind Incendiile Forestiere (EFFIS), care colectează astfel de date începând din 2006. Portugalia a pierdut, la rândul său, peste 280.000 de hectare care au fost devastate de flăcări.

Valul de căldură care a lovit Spania timp de 16 zile în august 2025 a fost "cel mai intens înregistrat vreodată", cu temperaturi medii ce au fost cu 4,6 grade Celsius mai ridicate decât cele observate în timpul valurilor anterioare, potrivit Agenţiei naţionale de meteorologie din această ţară (AEMET).

Această instituţie spaniolă a înregistrat 77 de valuri de căldură în Spania de când a început să ţină evidenţa lor în 1975, dintre care şase au depăşit valorile termice medii cu cel puţin 4 grade Celsius. Cinci dintre acestea s-au produs începând din 2019.

Peste 1.100 de decese înregistrate în Spania pot fi atribuite valului de căldură din luna august 2025, potrivit unei estimări făcute publice marţi de Institutul de Sănătate Carlos III,

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 04-09-2025 12:19

