Incendii puternice în Spania. Situația este gravă în mai multe regiuni ale țării, flăcările amenință mai multe localități

25-08-2025 | 10:27
Incendiile continuă să facă ravagii în Europa, dar și în Statele Unite. În Spania, focul a amenințat locuințe și chiar situri arheologice.

Iar peste Ocean, în California, sute de oameni au fost deja evacuați din calea flăcărilor, în regiunea viticolă Napa.

Flăcările au făcut prăpăd în sudul Spaniei, în regiunea Granada. Un incendiu a amenințat localitatea Cenes de la Vega, cu 8.000 de locuitori. Vâlvătaia a ajuns până la un restaurant plin cu oameni, iar clienții și angajații au fost evacuați de urgență. O coloană uriașă de fum, vizibilă de la mare distanță, a dus și la închiderea temporară a unei autostrăzi, printre cele mai circulate din zonă. Peste noapte, pompierii au reușit să izoleze focul, cu ajutorul a patru echipe de intervenție forestieră. Cauza incendiului nu este, deocamdată, cunoscută.

Situația este gravă și în nord-vestul Spaniei. Cel mai înalt munte din Galicia, Pena Trevinca, este și cel mai afectat de incendiile de vegetație.

Focul a ajuns pe versanții din apropierea picturilor rupestre de la Colobredos și înaintează către locurile de cuibărit ale vulturilor aurii. Echipele de intervenție luptă contracronometru, pentru a proteja aceste situri naturale și culturale unice.

Incendiile continuă să facă ravagii și peste Ocean, în Statele Unite. În California, flăcările au cuprins renumita zonă viticolă Napa. Primul focar a apărut încă de joi, după o săptămână cu temperaturi caniculare. Vălvătaia s-a extins rapid și a devastat peste 26 de kilometri pătrați de vegetație.

Peste 500 de clădiri puteau cădea pradă flăcărilor. Aproape 200 de localnici au fost evacuați și alți 360 sunt în alertă. Mai bine de 1.200 de pompieri, sprijiniți de 10 elicoptere, acționează în zonă, pentru a ține focul sub control.

Valul de căldură afectează nu doar California, ci și alte state americane - de la Oregon și Washington, până în Nevada și Arizona - unde temperaturile periculoase au dus deja la spitalizări.

