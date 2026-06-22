Un sondaj realizat de grupul de consumatori Which? arată că 76% dintre respondenți iau regulat cel puțin un supliment, iar aproape 20% consumă patru sau mai multe zilnic.

Deși suplimentele precum vitamina D, magneziu, creatină sau colagen sunt folosite pentru energie, imunitate sau performanță fizică, experții citați de BBC spun că tot mai mulți pacienți ajung la spital cu probleme hepatice, renale sau digestive asociate consumului excesiv sau combinat de suplimente.„Unii încep să creadă că a lua o pastilă e mai bine decât a mânca mâncare”, spune o nutriționistă. „Nu este.”

„Cocktailul” de suplimente care poate afecta organele

O influenceriță din SUA, Ginger Smith, a ajuns să se opereze după formarea unui calcul renal uriaș. Medicii au asociat problema cu administrarea simultană a mai multor suplimente în doze mari.„Luam doze mari de vitamina C, vitamina D, turmeric, un supliment special împotriva balonării și beam în mod regulat apă cu electroliți”, explică Ginger.

Câțiva ani, spune ea, s-a simțit sănătoasă și plină de energie. Fără să știe, își punea rinichii sub o presiune uriașă. După ce a început să aibă dureri intense în zona lombară, a mers la medic, care i-a făcut câteva analize de sânge. În câteva zile, Ginger a fost anunțată că are nevoie de o ecografie.

„Eram puțin îngrijorată, dar nu mă așteptam să mi se spună că am un calcul renal uriaș. Atât de mare încât mi-au spus că trebuie operat ca să fie scos.”

Piatra la rinichi măsura între doi și trei centimetri și, potrivit medicilor, a fost cauzată de „cocktailul” de suplimente zilnice pe care le lua.

„Nu m-aș fi gândit niciodată că încercând să-mi îmbunătățesc sănătatea voi ajunge într-o stare atât de rea”, spune ea.

Specialiștii avertizează că unele ingrediente, precum vitamina A, extractul de ceai verde sau ashwagandha, pot deveni toxice în cantități mari, afectând ficatul. Cercetări din SUA sugerează că aproximativ 20% dintre cazurile de afectare hepatică indusă de substanțe sunt legate de combinații de suplimente alimentare și produse din plante.

Riscurile consumului exagerat de suplimente

Gastroenterologul dr. Pedro de Maria Pallares de la Spitalul Universitar La Paz din Madrid spune că tot mai mulți pacienți vin la el cu probleme hepatice cauzate de suplimente din plante.

„Întrebăm pacientul dacă ia medicație. Spun: ‘Nu’. Apoi trebuie să facem un proces de eliminare. După ce excludem totul, întrebăm din nou, iar ei spun: ‘Ah, păi iau mai multe suplimente diferite.’”

Cercetări din SUA sugerează că 20% din toate cazurile de afectare hepatică indusă de medicamente sunt cauzate de o combinație de suplimente din plante și alimentare.

Printre cele deosebit de toxice pentru ficat la doze mari se numără vitamina A, glutamina, ashwagandha și extractul de ceai verde. Ficatul se poate recupera, dar utilizarea prelungită poate duce la afecțiuni cronice.

British Liver Trust spune că, deși există puține date în Marea Britanie, vede cazuri de leziuni hepatice din cauza supradozării cu suplimente și îi îndeamnă pe oameni să se întrebe „dacă beneficiile potențiale depășesc riscurile posibile”.

„Suplimentele pot schimba viața în mod pozitiv”, spune dr. Karan Rajan, fost chirurg NHS care creează conținut despre sănătate și știință pe rețelele sociale. „Dar fiecare supliment merită scepticism până când se dovedește contrariul.”

Combinarea fierului, calciului și magneziului poate reduce absorbția acestora. Iar unele vitamine, precum A, D, E și K, sunt liposolubile, deci corpul le stochează mai mult timp, așa că nu este neapărat necesar să fie luate zilnic.

„Rețelele sociale îi conving pe oameni că au nevoie de aceste suplimente pentru a fi sănătoși”, spune nutriționista britanică Kristen Stavridis, care simte că duce o luptă dificilă, „dar de cele mai multe ori nu este adevărat.”

Pentru un adult fără probleme de sănătate, ea recomandă o dietă echilibrată, cu supliment de vitamina D iarna și, eventual, un multivitamin și ulei de pește, dacă este nevoie.

Pentru unele femei, care au risc mai mare de deficit de fier, suplimentele pot ajuta, dar ar trebui luate doar pe termen scurt, până când nivelurile revin la normal. Mesajul principal al Stavridis este să se prioritizeze alimentația, iar dacă există suspiciunea unui deficit, să fie consultat un medic, deoarece nu trebuie presupus că un supliment va rezolva problema.

Ea adaugă că trebuie verificate dozele zilnice recomandate de pe etichetă și dacă suplimentele nu interacționează cu medicamentele prescrise.