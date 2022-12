Pentru prima dată în istorie s-a reușit obținerea de energie prin fuziune nucleară. Este modul în care funcționează Soarele

Departamentul de Energie american și alți lideri științifici federali au anunțat că o reacție de fuziune pe care a realizat-o Laboratorul Național Lawrence Livermore (LLNL) din California a obținut energie netă, ceea ce înseamnă că reacția a generat mai multă energie decât a fost introdusă pentru a iniția reacția. Este prima dată când omenirea atinge acest reper, scrie CNBC.

Fuziunea este modul în care Soarele produce energie, dar generarea de energie prin fuziune aici, pe Pământ, a amăgit oamenii de știință de zeci de ani.

Obținerea energiei nete pozitive deschide calea pentru trecerea fuziunii de la o știință de laborator la o sursă de energie utilizabilă.

