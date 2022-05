William Magwood - directorul Agenției pentru Energie Nucleară: România este aproape de independența energetică

Getty

România este foarte bine poziționată în domeniul producției de energie nucleară și are toate șansele de succes în eforturile de a-și obține independența energetică.

Așa consideră William Magwood, directorul Agenției pentru Energie Nucleară, organizație care cuprinde 33 de țări din lume care dețin infrastructură de producție nucleară.



Într-un interviu pentru Știrile PRO TV, oficialul american spune că noile reactoare modulare de mici dimensiuni pe care intenționează să le achiziționeze pentru România vor schimba pe deplin abordarea în domeniul producției de energie nucleară.

Reporter: În primul rând, unde credeți că se situează în acest moment industria energiei nucleare?

William Magwood - directorul Agenției pentru Energie Nucleară: „Cred că suntem martorii celei mai interesante faze de dezvoltare a producției de energie nucleară în întreaga lume din ultimii 50-60 de ani. Industria nucleară a fost caracterizată de stabilitate în toată această perioadă, tehnologia nu s-a schimbat foarte mult, vorbim cam de aceeași tehnologie îmbunătățită pe alocuri din motive de siguranță, mai ales, dar acum suntem în fața unei explozii de inovație cum n-am mai văzut de mulți ani. Așa că e foarte captivant!

Sunt antreprenori și oficiali în toată lumea care și-au dedicat întreaga pasiune pentru a vedea emisiile de CO2 reduse radical în mod rapid. Am vorbit, de fapt, cu câțiva dintre acești oameni care mi-au spus că s-au implicat în această industrie pentru a salva lumea, atât de important cred că este domeniul. Și tot ei cred că aceste noi tehnologii nucleare ne vor ajuta împreună cu sistemele regenerabile și alte tehnologii chiar să salvăm lumea, să reducem efectiv emisiile de dioxid de carbon suficient de rapid cât să atingem țintele propuse de climatologi.”

Reporter: Și totuși, de ce toată lumea s-a temut de energia nucleară până acum?

William Magwood: „Eu nu am fost niciodată speriat, dar pot să înțeleg că multă lume asociază energia nucleară cu o mulțime de alte lucruri care nu sunt neapărat legate de energia nucleară. Se tem de radiații, povești din reviste și din mediul online despre pericole, dar realitatea este că avem peste 400 de instalații comerciale nucleare în operare în toată lumea și toate sunt extraordinar de sigure, produc la scară largă electricitate, fără niciun impact asupra mediului, și cred că pericolul rezultat din neatenția față de schimbările climatice este de departe mult mai mare decât temerile oamenilor legate de funcționarea unor astfel de instalații nucleare. Și chiar și cu problemele apărute în trecut, cum ar fi accidentul de la centrala Fukushima Daichi, care nu a fost cauzat chiar de centrala nucleară în sine, ci de un tsunami și un cutremur foarte mare, credem că am învățat ce era de învățat, am făcut îmbunătățiri la centrale pe care le-am pregătit chiar și pentru asemenea evenimente extreme, așa că energia nucleară este acum mult mai sigură decât a fost vreodată, este pregătită pentru viitor și noile tehnologii aduc în plus și mai multă siguranță decât înainte.”

Reporter: Dar ce ziceți despre războaie? Iată, avem chiar acum războiul din Ucraina, cum credeți că poate influența așa ceva viitorul producției de energie nucleară?

William Magwood: „Războiul este ceva îngrozitor și văzând nenorocirile care se petrec acum în Ucraina, gândurile noastre se îndreaptă către toți cei care au de suferit de pe urma acestui conflict.

Cred că ceea ce învățăm despre energie ca urmare a războiului din Ucraina este că securitatea energetică este extrem de importantă. Abilitatea de a te asigura că țara ta poate ține lumina aprinsă, casele încălzite, indiferent de evenimentele geopolitice... Am învățat că nu te poți baza întrutotul pe resurse de la alții, așa că energia nucleară este răspunsul pentru toate aceste probleme, instalațiile nucleare nu necesită importuri permanente de gaz, cărbune sau alte resurse, pot opera independent pentru o lungă perioadă de timp, și oferă stabilitate întregului sistem energetic.”

Reporter: Din analizele dumneavoastră, unde se situează România în domeniul nuclear?

William Magwood: „România este membră a Agenției pentru Energie Nucleară de șapte ani deja, cred, timpul zboară, a trecut ceva! Am avut o colaborare foarte bună cu experții români, cu universitățile, cu studenții. România este un loc extraordinar pentru că e una dintre țările care are în vedere nu doar să mai construiască alte facilități nucleare, dar să instaleze și aceste noi tehnologii avansate. Asta mi se pare extraordinar, și cred că România este bine poziționată și va avea succes.”

Reporter: Toată lumea vorbește acum despre aceste reactoare modulare mici care nu sunt încă în uz dar sunt foarte lăudate și văzute ca fiind viitorul în energie nucleară. Care va fi rolul pe care îl va juca această nouă tehnologie?

William Magwood: „Cred că, în primul rând, această nouă tehnologie va înlocui rapid combustibilul fosil. Va înlocui centralele pe cărbune și gaz de peste tot din lume, pe măsură ce țările accelerează procesul de decarbonizare. Totodată, unele asemenea tehnologii vor putea înlocui cărbunele și în unele procese chimice acolo unde căldura este necesară pentru a realiza anumite procese chimice cum ar fi producția oțelului, de pildă, și astfel cred că energia nucleară poate funcționa și în astfel de domenii. Cum spuneam, este inovație pură! Este foarte captivant. Ce aș vrea să subliniez este că aceste instalații inovative se bazează pe tehnologii cu apă-ușoară a cărei funcționalitate a fost foarte bine dovedită și înțeleasă așa că nu este un proiect științific. Vorbim de inginerie de înaltă clasă, de lecții învățate din trecut și aplicate în aceste noi realizări pentru a le face mai sigure, mai rentabile din punct de vedere al costurilor, așa că primele care vor fi disponibile pe piață se vor baza pe aceste tehnologii dar în viitor, evident că acestea se vor îmbunătăți.”

Reporter: Ce țară credeți că va avea prima în lume aceste reactoare nucleare mici?

William Magwood: „Dacă ar fi să pariez acum, aș alege Canada. Cred că ei vor fi primii, pentru că au cel mai organizat program comercial în acest sens, Statele Unite sunt de asemenea foarte aproape, va fi dealtfel o cursă, așa între Canada și SUA, mai sunt alte câteva țări în această competiție și cred că și România este foarte aproape de fruntași, așa că vom vedea.”