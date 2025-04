Omida „colecţionară de oase” din Hawaii poartă părţi din prada devorată pentru a se camufla de păianjeni. Cum arată

Această omidă nu a fost întâlnită în alt areal în afara acestei zone muntoase şi împădurite de pe insula Oahu din Hawaii.

Omida se hrăneşte furând prada prinsă în pânzele de păianjen, fie că este vorba de furnici, gândaci, gărgăriţe sau muşte.

Ea se camuflează pentru a nu fi detectată şi devorată de păianjen, ascunzându-şi corpul într-o carcasă pe care o produce din propria sa mătase şi o "împodobeşte" cu membre, cleşti şi alte părţi necomestibile pe care le adună de la insectele cu care se hrăneşte.

Prin metamorfoză, omida trece în forma sa adultă de molie, cu un colorit alb şi maron. Omizile sunt forma larvală a moliei, având un corp segmentat, asemănător unui vierme.

Aceasta este singura omidă cunoscută care se hrăneşte profitând de păianjeni, conform lui Daniel Rubinoff, profesor de entomologie la Universitatea Hawaii din Manoa şi coordonator al unui studiu despre această omidă publicat în această săptămână în jurnalul Science.

Comportamentul său reprezintă un exemplu de creativitate şi adaptabilitate în rândul nevertebratelor.

„Trebuie să se ascundă într-o tapiserie de membre şi părţi ale altor insecte pentru a rămâne în viaţă pe domeniul păianjenilor", conform lui Rubinoff.

„Cred că (aceste omizi) sunt nişte eroi. Trăiesc chiar în vizuina leului, alături de un păianjen şi folosesc pânza păianjenului pentru a obţine hrană şi probabil chiar şi adăpost. Omida atacă prada care este prinsă în pânză dar este la rândul ei foarte înceată şi dolofană, târând în urma ei o 'husă' mare din mătase".

Aceste omizi consumă insecte moarte sau aproape moarte, prinse în pânza păianjenilor. "Probabil că se mulţumeşte cu resturile rămase după ce păianjenul s-a hrănit", conform lui Rubinoff. De asemenea, aceste omizi apelează şi la canibalism, atacând şi consumând alte omizi din aceeaşi specie.

„Colecţionarul de oase" este porecla unui ucigaş în serie din romanul cu acelaşi nume, "The Bone Collector", publicat în 1997 de Jeffery Deaver, roman care a fost ecranizat sub acelaşi nume în 1999.

Omida „colecţionară de oase" populează o arie de doar 15 kilometri pătraţi în munţii Waianae. Conform lui Rubinoff, doar 62 de exemplare au fost observate în două decenii de activitate de teren.

„Speciile invazive sunt în prezent principala ameninţare. Chiar şi în zonele protejate, ecosistemul hawaian pierde din speciile native în faţa altor specii invazive, care pătrund în habitate şi le transformă în deşerturi biologice pentru speciile native", a avertizat Rubinoff.

Această omizi, dintr-o specie necunoscută până recent, fac parte dintr-o grupă de molii denumite Hyposmocoma, ce sunt endemice insulelor Hawaii şi includ sute de specii ce au apărut în urmă cu aproximativ 12 milioane de ani. Biologii sunt de părere că omizile "colecţionar de oase" au apărut în urmă cu aproximativ 5 milioane de ani.

