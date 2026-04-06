Potrivit unui material publicat de Live Science și citat de Agerpres, modul în care arăta exact această specie străveche, care a trăit între acum aproximativ 2,4 milioane şi 1,65 milioane de ani, nu este cunoscut din cauza faptului că până recent fuseseră descoperite doar trei schelete fosilizate foarte incomplete.

Apoi, în ianuarie, cercetătorii au descris un al patrulea schelet, mai complet - şi a dezvăluit că H. habilis avea o anatomie foarte diferită de a noastră ceea ce ar putea să-l facă cel mai vechi strămoş uman cunoscut.

"Pe măsură ce am descoperit mai multe fosile, am extins definiţia genului Homo", a declarat Bernard Wood, paleoantropolog la Universitatea George Washington din Washington, D.C., pentru Live Science. "Poate că de data aceasta am extins-o prea mult".

Evident, specia noastră, Homo sapiens, aparţine genului Homo. De asemenea, ştim că cele mai apropiate rude ale noastre în viaţă, cimpanzeii şi bonobo, nu fac parte din acest gen. Aceasta înseamnă că genul uman a evoluat la un moment dat după ce linia noastră evolutivă, care include oamenii şi cele mai apropiate rude dispărute ale noastre, s-a separat de linia cimpanzeilor, un eveniment care a avut loc acum mai bine de 5 milioane de ani.

O abordare susţine că genul Homo a apărut din momentul separării de linia cimpanzeilor. Dar primele creaturi care au apărut după separare nu seamănă prea mult cu noi. Acestea includ specii, precum Australopithecus afarensis, care aveau braţe lungi, asemănătoare maimuţelor, şi creiere relativ mici. Această specie a existat în Africa între aproximativ 3,9 milioane şi 2,9 milioane de ani în urmă şi include faimosul schelet Lucy. Foarte puţini cercetători consideră Lucy ca fiind om.

Cu toate acestea, majoritatea antropologilor au considerat din punct de vedere istoric că H. habilis este un membru al genului Homo. Primul schelet de Homo habilis, foarte incomplet, a fost descoperit în Tanzania în anii 1960. Specimenul vechi de 1,75 milioane de ani includea fragmente din craniu, din care s-a putut estima că proveneau de la un individ al cărui creier avea aproximativ 45% din dimensiunea creierului unei persoane vii medii. Poate părea mic, dar era substanţial mai mare decât creierul unui australopitec mediu, care avea aproximativ 35% din dimensiunea unui creier de Homo sapiens. Datorită acestor dovezi, scheletul a fost plasat în genul nostru Homo, iar denumirea de Homo habilis, care înseamnă om priceput sau îndemânatic, a fost o decizie pe care majoritatea cercetătorilor au acceptat-o.

Scheletul de H. habilis, vechi de 2 milioane de ani, complică lucrurile

Dar scheletul de H. habilis descris în 2026 complică lucrurile. Acest schelet are o vechime de 2 milioane de ani şi a fost găsit în Kenya, la aproximativ 800 de kilometri nord de locul unde au fost descoperite primele rămăşiţe de H. habilis. La fel ca primul schelet, scheletul kenyan este departe de a fi complet.

Însă oasele care au supravieţuit ne oferă cea mai bună imagine pe care am putut-o găsi vreodată asupra braţelor lui H. habilis, a declarat co-autoarea studiului, Carrie Mongle, paleoantropolog la Universitatea Stony Brook din New York. Problema este că acele braţe nu sunt ca ale noastre. În schimb, sunt lungi şi asemănătoare maimuţelor, similare cu braţele australopitecilor precum Lucy.

"Sunt foarte asemănătoare australopitecilor", a declarat pentru Live Science Ian Tattersall, paleoantropolog la Muzeul American de Istorie Naturală din New York. Într-un articol publicat la începutul acestui an, Tattersall a susţinut că aceste braţe asemănătoare maimuţelor sunt o indicaţie clară că H. habilis nu a fost un membru al genului uman.

El nu este primul care face această sugestie. Wood şi colegul său, Mark Collard, arheolog la Universitatea Simon Fraser din Canada, au susţinut în 1999 că H. habilis nu a fost un membru al genului uman. Până atunci, al doilea şi al treilea schelet de H. habilis fuseseră descoperite şi, deşi extrem de incomplete, acestea sugerau că specia avea proporţii ale membrelor deosebite de ale noastre, lucru confirmat şi de al patrulea schelet.

Wood şi Collard au sugerat transferul speciei H. habilis în acelaşi gen ca Lucy, ceea ce ar însemna redenumirea speciei Homo habilis în Australopithecus habilis. Tattersall nu crede că este o soluţie bună, deoarece specia avea un creier şi dinţi asemănători cu cei umani. El consideră că habilis ar trebui inclus într-un gen propriu.

Între timp, alţi cercetători suspectează că Wood şi Tattersall greşesc amândoi. Ei cred că nu este nevoie să redenumim H. habilis în ciuda braţelor sale. "Aceste proporţii ale membrelor asemănătoare maimuţelor nu ne spun neapărat atât de multe", a declarat Carol Ward, antropolog la Universitatea din Missouri, pentru Live Science. Acest lucru se datorează modului în care majoritatea oamenilor de ştiinţă evoluţionişti operează atunci când definesc specii şi genuri.

Ştim că strămoşii noştri cei mai vechi, care au trăit imediat după separarea de linia cimpanzeilor, au petrecut mult timp căţărându-se în copaci, unde braţele lungi, asemănătoare maimuţelor, le-ar fi fost utile. Treptat, s-au adaptat pentru a petrece mai mult timp mergând pe pământ înainte de a evolua în cele din urmă în oameni.

Aceşti strămoşi bipezi probabil că nu mai aveau nevoie de braţe lungi, asemănătoare maimuţelor. Dar, conform lui Carol Ward, braţele lungi nu au fost aproape sigur un obstacol în calea supravieţuirii.

În aceste circumstanţe, chiar şi prima specie din genul Homo ar fi putut păstra braţele lungi ale strămoşilor lor, deoarece nu a existat o presiune evolutivă puternică pentru a le scurta. De ce braţele s-au micşorat în cele din urmă nu este încă complet clar, dar unii cercetători cred că braţele mai scurte ar fi putut aduce unele avantaje subtile în timpul alergării şi utilizării uneltelor. Acest lucru sugerează că a existat o presiune evolutivă slabă pentru braţele mai scurte, ceea ce înseamnă că s-au micşorat, dar într-un ritm relativ lent.

"Vrem să credem că a existat această mare schimbare cu Homo, că suntem diferiţi de tot ce a existat înainte", a spus Ward. "Dar acest schelet de H. habilis susţine ideea că poate a existat o tranziţie mai graduală de la australopiteci la Homo".

Această idee evidenţiază o problemă incomodă cu care oamenii de ştiinţă încă se confruntă.

"Evoluţia este atât de complicată încât este surprinzător de dificil să împarţi fiinţele vii în grupuri clare, cum ar fi speciile, acesta fiind unul dintre motivele pentru care există acum zeci de moduri diferite de a defini speciile şi o dezbatere aprinsă despre care este cea mai bună. Se pare că genurile sunt la fel de dificil de definit, ceea ce înseamnă că nu există de fapt niciun consens cu privire la ce este un gen", a spus Wood.

Cu alte cuvinte, cercetătorii vor continua probabil să dezbată dacă H. habilis face parte sau nu din genul uman, pentru simplul motiv că încă nu pot ajunge la un acord complet despre ce înseamnă de fapt un gen.