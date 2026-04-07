Acum, ei se pregătesc să survoleze timp de mai multe ore regiuni necunoscute ale Lunii şi faţa ascunsă a acesteia, informează AFP.

Precedentul record de 400.171 de kilometri, stabilit de misiunea Apollo 13, tocmai a fost doborât, a anunţat NASA, iar astronauţii aflaţi în prezent în capsula Orion - americanii Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman şi canadianul Jeremy Hansen - ar trebui de acum să ajungă la o distanţă de peste 406.000 de kilometri de Terra, în timp ce vor efectua un survol în jurul Lunii.

„Sala de control este plină de bucurie lunară astăzi, îmi imaginez că şi voi sunteţi la fel", le-a transmis Jenni Gibsons, responsabilă cu comunicarea cu echipajul, din sala de control a NASA din Houston.

Christina Koch, o exploratoare veterană a spaţiului, care a intrat în cărţile de istorie devenind prima femeie care a zburat pe deasupra Lunii, a dezvăluit că astronauţii misiunii Artemis 2 sunt acum "lipiţi de hublouri" pentru a admira satelitul natural al Pământului.

Cât timp vor explora Luna

Comandantul misiunii, americanul Reid Wiseman, a prezentat în timpul unei transmisiuni în direct emblema misiunii Apollo 8, pe care echipajul misiunii Artemis II a luat-o la bordul capsulei Orion.

În întreaga istorie a explorării spaţiale, niciun astronaut rus sau chinez nu s-a aventurat dincolo de 400 de kilometri depărtare de Terra, distanţa până la staţiile care orbitează Pământul. Doar sondele s-au întors pentru a observa Luna.

Perioada de observare lunară va dura aproape şapte ore şi va începe la ora 18:45 GMT (21:45 ora României - n.red.). Luna va fi vizibilă în întregime prin hubloul capsulei Orion.

Luna le va apărea astronauţilor la fel de mare ca "o minge de baschet ţinută la capătul unui braţ", a declarat Noah Petro, directorul Laboratorului de Geologie Planetară al NASA.

Răsărit şi apus de Terra

Astronauţii vor zbura prin spatele Lunii şi vor descoperi faţa ei ascunsă, cea care nu este niciodată vizibilă de pe Pământ.

Ei vor vedea probabil „regiuni ale acestei feţe ascunse pe care niciunul dintre astronauţii Apollo nu le-a putut observa", a explicat Jacob Bleacher, directorul departamentului de explorare ştiinţifică al NASA.

Echipajul a văzut deja bazinul Mare Orientale, un crater gigantic supranumit "Marele Canion al Lunii", care până acum fusese văzut în întregime doar de sondele spaţiale.

„Este exact ca la antrenament, doar că în trei dimensiuni şi este pur şi simplu incredibil", a exclamat Jeremy Hansen.

Survolul lor lunar le va permite, de asemenea, să fie martorii unei eclipse solare - Soarele dispărând în spatele Lunii - şi ai unui răsărit şi apus de Terra în spatele Lunii.

Acest lucru aminteşte de faimoasa fotografie „Răsăritul Pământului" care a revoluţionat viziunea noastră asupra lumii în 1968, în timpul misiunii Apollo 8.

„În mijlocul acestui gol" care este Universul, planeta noastră este "o oază, acest loc magnific unde putem trăi împreună", a declarat pilotul misiunii, Victor Glover, în weekendul trecut, într-un mesaj de Paşte.

Dacă această misiune şi cea care urmează anul viitor vor decurge bine, NASA intenţionează să trimită astronauţi pe Lună în 2028.