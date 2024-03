O membrană din sânge de animale ar putea revoluționa industria ambalajelor. Dispare în pământ în două săptămâni

Folia este comestibilă și pare să fie foarte rezistentă, după testele făcute de cercetători în ultimii patru ani. În plus, dispare în pământ, în doar două săptămâni.

România recoltează anual 30.000 de tone de sânge de la animalele sacrificate. Acest sânge stă la baza membranei pentru care echipa de cercetători de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați a obținut un brevet. Folia în cauză conține pe lângă sânge, colagen și glicerol, ceea ce o face surprinzător de rezistentă.

Petru Alexe, Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor, Galați: „Eu trag de o asemenea membrană, spre deosebire de una de-asta, una pe care sigur ați utilizat-o, de amidon, care e pe piață, e o rezistență netă la rezistența mecanică.”

În procesul de fabricație, uscarea membranei se face între 80 și 105 grade celsius, așa că este și sterilă. E comestibilă și biodegradabilă.

Mariana Stroiu, Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor, Galați: „Am introdus-o la câțiva centimetri în pământ și am lăsat-o o săptămână. Am scos-o din nou, am recântărit-o – erau bucățele – și după aceea am îngropat-o din nou. Și, la două săptămâni, n-am mai găsit nimic."

Trebuie să treacă între o sută și trei sute de ani pentru ca un astfel de ambalaj să dispară din mediu natural. De asemenea, hârtia este biodegradabilă, dar durează cam un an de zile până când ea dispare.



Bogdan Topală, Stația de Sortare Galați: „Avem într-un an de zile o cantitate de aproximativ 3.500 de tone de deșeuri reciclabile. Aceste materiale sunt procesate și valorificate”.

Din membrana brevetată se pot face pungi, cutii sau plicuri pentru mezeluri.

