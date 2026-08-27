Numită GJ 523b, exoplaneta are un diametru de aproximativ 2,5 ori mai mare decât al Terrei, dar concentrează aproximativ 23 de ori masa planetei noastre într-un volum relativ compact, relatează space.com.

Lumile atât de mari și de dense sunt uneori denumite „mega-Terre”, un termen informal folosit pentru planete neobișnuit de masive, predominant stâncoase.

Densitatea ridicată a lui GJ 523b sugerează că planeta are o atmosferă relativ redusă, deși este suficient de mare încât astronomii s-ar aștepta în mod normal să fi acumulat un înveliș gazos substanțial, potrivit unui comunicat al Universității Wisconsin–Madison.

„Nu este deloc ceea ce ne așteptam”, a declarat Max Kroft, autorul principal al studiului, în comunicat.

„Planetele dense precum aceasta nu sunt neobișnuite, dar de obicei sunt planete stâncoase mici, asemănătoare Pământului sau lui Mercur. Această planetă este de două ori și jumătate mai mare decât Pământul.”, a mai spus el.

GJ 523b a fost identificată inițial ca o candidată de satelitul NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), care caută scăderi periodice ale luminozității stelelor provocate de trecerea planetelor prin fața acestora.

Cercetătorii au continuat observațiile de la sol cu ajutorul telescopului WIYN de 3,5 metri de la Observatorul Național Kitt Peak din Arizona, folosind un spectrograf pentru a măsura atracția gravitațională exercitată de planetă asupra stelei sale.

Combinând aceste observații, echipa a calculat că GJ 523b are o masă de aproximativ 23,5 ori mai mare decât cea a Pământului.

Planeta își orbitează steaua o dată la 17,75 zile. Sistemul planetar este, de asemenea, relativ tânăr, având o vârstă estimată la aproape 170 de milioane de ani, potrivit studiului.

Această combinație de dimensiune, masă și tinerețe reprezintă o enigmă pentru modelele de formare planetară. Planetele încep prin acumularea unor nuclee de rocă și metal, care pot apoi atrage hidrogen și heliu din discul de gaz și praf ce înconjoară o stea tânără. În propriul nostru sistem solar, se consideră că planete gigantice precum Jupiter și Saturn au început să acumuleze rapid învelișurile lor masive de gaze după ce nucleele lor au ajuns la aproximativ 20 de ori masa Pământului.

De ce GJ 523b a rămas stâncoasă

GJ 523b are deja aproximativ 23 de ori masa Pământului, depășind acest prag. Cu toate acestea, în loc să se transforme într-o lume bogată în gaze, densitatea sa neobișnuit de mare sugerează că are relativ puțin gaz și rămâne predominant stâncoasă, ceea ce ridică întrebarea de ce a urmat o cale atât de diferită.

O posibilitate este ca GJ 523b să se fi format inițial cu o atmosferă groasă, care ulterior a fost îndepărtată. O altă posibilitate este ca planeta să se fi format în urma unei coliziuni între două planete, rezultând o lume stâncoasă mai mare, în timp ce o mare parte din învelișurile lor gazoase a fost aruncată în spațiu, potrivit comunicatului.

Astronomii folosesc termenul „mega-Terra” de mai bine de un deceniu pentru a descrie lumi stâncoase excepțional de masive, deși acesta nu a reprezentat niciodată o categorie oficial stabilită de exoplanete. Descoperirea mai multor exemple precum GJ 523b ar putea ajuta la determinarea faptului dacă aceste lumi neobișnuite sunt excepții rare sau fac parte dintr-o populație mai largă.