Flăcările au cuprins versanții din zonă, provocând prăbușiri periculoase de pietre, stânci și arbori direct pe carosabil. Echipajele de intervenție sunt la fața locului, însă traficul rămâne oprit pe ambele sensuri din cauza riscului uriaș pentru șoferi.

Corespondent PROTV: „Incendiul de vegetație a cuprins o suprafață de 160 de hectare de pădure. În această dimineață, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a decis să blocheze traficul pe Valea Cernei, între Băile Herculane și Târgu Jiu, pentru că șoferii nu mai erau în siguranță pe acest traseu. De pe versanții cuprinși de flăcări, unii înalți de câțiva zeci de metri, cad bucăți de arbori și pietre care ajung direct pe carosabil.

Autoritățile spun că restricțiile de circulație vor fi menținute pe parcursul întregii zile și recomandă șoferilor să folosească ruta alternativă Băile Herculane - Orșova. În tot acest timp, pompierii încearcă să lichideze focul de pe versanții instabili. Dar operațiunea este extrem de dificilă, pentru că zona în care se manifestă incendiul este greu accesibilă. ”