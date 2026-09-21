Cu toate acestea, acești primii reprezentanți ai speciei noastre aveau unele trăsături craniene care nu se asemănau întru totul cu ale noastre, iar o nouă reconstituire facială ne oferă cea mai bună estimare de până acum cu privire la aspectul lor real, scrie Iflscience.

Primii oameni aveau trăsături diferite

Descoperit în 1961 de către mineri la Jebel Irhoud, în Maroc, un craniu fosil cunoscut sub numele de Irhoud 1 a fost inițial clasificat ca aparținând unui neanderthalian african, cu o vechime de aproximativ 40.000 de ani. Cu toate acestea, pe măsură ce, în deceniile următoare, au fost recuperate tot mai multe rămășițe și unelte de piatră de la Jebel Irhoud, a devenit din ce în ce mai clar că această interpretare era incorectă.

În 2017, o nouă analiză de amploare a revelat că hominizi de la Jebel Irhoud erau, de fapt, Homo sapiens care au trăit cu aproximativ 315.000 de ani în urmă, ceea ce îi face cei mai vechi oameni moderni cunoscuți. Cu toate acestea, deși structura facială generală și dentiția lor par să se potrivească cu ale noastre, acești oameni antici aveau, de asemenea, cutii craniene care seamănă cu cele ale hominizilor mai vechi.

Pe lângă faptul că oferă noi indicii cu privire la locul și momentul în care a apărut pentru prima dată specia noastră, aceste descoperiri au revelat, de asemenea, că creierul nostru a evoluat mai lent decât fețele noastre și a continuat să sufere modificări după ce aspectul nostru de bază fusese deja definit.

Cercetătorii au reconstruit chipul

Pentru a stabili cum ar fi putut arăta acești primi Homo sapiens, autorii unui nou studiu au creat un model digital al unui craniu 3D compozit, alcătuit din mai multe specimene marocane. Cea mai mare parte a feței și a bolții craniene provine de la Irhoud 1, în timp ce maxilarul a fost preluat de la un alt individ, denumit Irhoud 11, iar o parte din dinți aparțineau specimenelor Irhoud 10, 21 și 22.

Ca un fel de „Monstru al lui Frankenstein” preistoric, aceste diverse componente separate au fost asamblate pentru a crea un craniu uman complet. Compozitul rezultat are un volum cerebral de 1230 de centimetri cubi, aproximativ egal cu cel al unui bărbat adult modern mediu.

Cercetătorii au combinat apoi virtual acest model cu cel al unui chip uman modern real, care a fost distorsionat pentru a se potrivi cu proporțiile craniului de la Jebel Irhoud. Acest lucru le-a permis autorilor studiului să cartografieze distribuția țesuturilor moi pe craniu, conferind, practic, fosilei un chip.

Chipul a fost reconstruit în două versiuni

Au fost apoi realizate două versiuni ale acestui chip reconstruit, dintre care prima este prezentată mai jos în tonuri de gri, fără păr facial, pentru a oferi o aproximare obiectivă a aspectului pe care l-ar fi putut avea hominizi de la Jebel Irhoud.

Pentru a stabili cum ar fi putut arăta acești primi Homo sapiens, autorii unui nou studiu au creat un model digital al unui craniu 3D compozit, asamblat din mai multe exemplare marocane. Cea mai mare parte a feței și a craniului provine de la Irhoud 1, în timp ce maxilarul a fost preluat de la un alt individ, denumit Irhoud 11, iar o parte din dinți au aparținut exemplarelor Irhoud 10, 21 și 22.

Ca un fel de „monstru al lui Frankenstein” preistoric, aceste diverse componente separate au fost asamblate pentru a crea un craniu uman complet. Compozitul rezultat are un volum cerebral de 1.230 de centimetri cubi, aproximativ egal cu cel al unui bărbat adult modern mediu.

Cercetătorii au combinat apoi virtual acest model cu cel al unui chip uman modern real, care a fost distorsionat pentru a se potrivi cu proporțiile craniului de la Jebel Irhoud. Acest lucru le-a permis autorilor studiului să cartografieze distribuția țesuturilor moi pe craniu, conferind efectiv fosilei un chip.

Au fost create apoi două versiuni ale acestui chip reconstruit; prima este prezentată mai jos în tonuri de gri, fără păr facial, pentru a oferi o aproximare obiectivă a aspectului pe care l-ar fi putut avea hominizi de la Jebel Irhoud.