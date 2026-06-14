Proiectul ei a vizat compensarea deficitului de iod din organism.

Competiția a reunit peste 1.000 de participanți din 79 de țări ale lumii, care au prezentat proiecte de cercetare axate pe sustenabilitate și mediu.

'În cadrul categoriei 'Știință', una dintre cele mai competitive secțiuni ale concursului, au fost prezentate peste 500 de proiecte de cercetare. Decebalista Ana-Maria Iordache - elevă în clasa a XI-a, a impresionat juriul cu un proiect inovator care promovează noi metode de prevenire a deficitului de iod din organismul animal', a notat, duminică, directorul Colegiului Național Decebal, Marin Florin Ilieș, pe pagina sa de Facebook.

Ardeiul iute, posibil 'aliat' în combaterea deficitului de iod

Proiectul Anei-Maria Iordache se referă la modul în care deficitul de iod din organism poate fi compensat prin folosirea în alimentație a ardeiului iute, așa cum se întâmplă cu sarea iodată.

În acest sens, eleva a realizat un studiu și un experiment în care folosește ardeiul iute cultivat într-un mediu îmbogățit cu iod. Măsurătorile finale au arătat o mărire a concentrației de iod în planta cultivată în mediul special, care a ajuns până la 850% față de planta martor.

Ana-Maria a explicat că experimentul său a vizat cultivarea unor soiuri de ardei iute, deoarece acesta este folosit în alimentație de foarte multă lume.

'La nivel mondial avem o deficiență foarte mare de iod, peste 2,2 miliarde de oameni fiind afectați de acest aspect. (...) Am observat că sarea iodată nu și-a îndeplinit scopul. Chiar dacă aceasta este prezentă în 85% din gospodării, totuși nu a rezolvat problema. Și atunci mi-am gândit că putem folosi o metodă care să nu înlocuiască, neapărat, sarea, ci să vină în ajutorul ei, ca o metodă în completarea acestei substanțe', declara, în luna februarie, pentru AGERPRES, Ana-Maria Iordache.

Tânăra și-a propus să continue acest studiu prin extinderea experimentelor pe culturile de roșii și prin folosirea iodului organic. Tratamentul plantelor ar urma să includă aplicarea iodului și pe frunze, nu doar în sol.