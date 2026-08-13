Diferența? O vacanță aici poate costa mult mai puțin. Zakopane, poarta de intrare în Tatra poloneză, este punctul de plecare ideal pentru drumeții spectaculoase, iar transportul public ieftin face posibilă explorarea regiunii chiar și fără mașină, relatează BBC.

O priveliște care merită tot efortul

După un urcuș de 10 kilometri, care le-a pus serios la încercare genunchii, drumeții ajung în sfârșit la o cabană montană cu două etaje. Oboseala aproape că dispare în momentul în care, în fața lor, se deschide imaginea spectaculoasă a lacului glaciar Morskie Oko, înconjurat din toate părțile de munți acoperiți de zăpadă. Priveliștea seamănă cu o catedrală naturală, iar efortul de până atunci pare să fi meritat pe deplin.

Este mijlocul lunii aprilie, însă lacul este încă înghețat complet. Localnicii și turiștii se apropie de marginile acoperite de gheață și își testează cu grijă greutatea pe suprafața înghețată.

Peisajul face parte din Munții Tatra, o regiune spectaculoasă a Carpaților, aflată la granița dintre Polonia și Slovacia. Aici, peisajele alpine sunt completate de sisteme impresionante de peșteri și sate de schi pitorești, iar regiunea este considerată una dintre cele mai accesibile zone montane din Europa pentru iubitorii de drumeții.

Paradisul unui drumeț cu buget redus

Drumeții au ajuns în Tatra pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a unui prieten de-al lor. Pentru ei, destinația trebuia să îndeplinească două condiții: să fie spectaculoasă și să nu ne golească buzunarele. Iar pentru un grup de 10 persoane era important și să poată explora zona fără să închirieze o mașină.

Așa că au ales Zakopane, orașul-stațiune aflat la marginea Parcului Național Tatra.

Alegerea a fost una strategică. Zakopane este principalul punct de plecare pentru explorarea Tatra și oferă cea mai mare varietate de unități de cazare, fiind în același timp aproape de rutele de autobuz care duc către principalele puncte de acces la trasee.

Serviciul de ride-hailing Bolt, răspândit și ieftin, precum și microbuzele locale, cunoscute drept „busy”, le-au permis să exploreze cu ușurință traseele prin pădure, lacurile și cascadele din regiune.

Cei mai aventuroși dintre ei așteptau cu nerăbdare să urce pe Rysy, vârful în formă de piramidă, înalt de 2.499 de metri, care este cel mai înalt punct din Polonia.

Iar faptul că moneda locală este zlotul polonez le-a permis să se bucure de peisajele alpine fără prețurile alpine. Cinci nopți la cabana lor premium, Villa Birdhouse, dotată cu saună, terasă, grătar și cinci camere, au costat 225 de lire sterline de persoană.

Munți pe care îi poți explora cu autobuzul și taxiul

Zakopane este dominat de strada Krupówki, o arteră pietonală plină de magazine cu echipament montan, baruri și restaurante. În cele cinci zile petrecute acolo, ei au prins drag de Placki Ziemniaczane, un local care servește „cartof solid” pe o parte a magazinului și „cartof lichid” pe cealaltă – adică vodcă.

Totuși, cea mai mare parte a timpului au petrecut-o în Parcul Național Tatra.

Ei au început prima zi întreagă cu o drumeție până la Morskie Oko, al cărui nume se traduce prin „Ochiul Mării”. După ce au luat un Bolt ieftin până la punctul de plecare al traseului, au pornit prin păduri populate de căprioare.

Poteca, bine marcată și asfaltată, era împărțită cu trăsuri trase de cai care transportau turiști. Pe drum se găseau mici baruri alpine pitorești, unde ei s-au oprit pentru o cafea.

În timp ce ei admirau peisajul de iarnă, cu munții impunători care înconjurau lacul înghețat, au auzit vuietul zăpezii care aluneca și au văzut intervenția unui elicopter pentru salvarea a cel puțin trei drumeți.

Această realitate îngrijorătoare a drumețiilor în sezonul de tranziție, când vremea se încălzește rapid, i-a făcut să își reconsidere planul ambițios de a urca pe Rysy mai târziu în aceeași săptămână.

La întoarcerea la punctul de plecare al traseului, au fost însă încântați să vadă un autobuz care îi aștepta.

„Busy” funcționează asemenea autobuzelor publice din regiune, dar acceptă doar plata în numerar. Acestea circulă între Zakopane și principalele puncte de plecare ale traseelor sau atracții și pleacă doar atunci când sunt pline.

După călătoria de 50 de minute înapoi spre centrul Zakopane, doi dintre ei au decis să încerce Karczma Zapiecek, un restaurant tradițional polonez al muntenilor, unde sculpturi și sănii atârnă de tavan.

Chelnerii, îmbrăcați în costume tradiționale poloneze, se strecurau printre mesele din lemn masiv. Au comandat două aperitive: pierogi umpluți cu oscypek, o brânză afumată din lapte de oaie, și turte de cartofi acoperite cu sos de ciuperci.

Trasee pentru toate nivelurile

Au decis apoi să ia un autobuz de 15 minute până la punctul de plecare din Kuźnice, de unde urmau să meargă cu toții împreună până la bifurcația traseului.

O parte dintre ei avea să pornească într-o drumeție mai liniștită spre valea Dolina Strążyska, în timp ce ceilalți urmau să continue spre Giewont.

Din Dolina Strążyska, o plimbare de 400 de metri duce până la Wodospad Siklawica, a doua cea mai înaltă cascadă din Tatra poloneză.

Învăluită în ceață, pădurea părea desprinsă din altă lume, în timp ce se auzea susurul râului Strążyski Potok și al apei provenite din topirea zăpezii.

Spre deosebire de traseul către Morskie Oko, terenul era mult mai înghețat, astfel că microcrampoanele erau esențiale.

Tatra este teritoriu de urși, însă prin păduri și pe trasee mai umblă și căprioare, râși și alte animale. De mai multe ori, ei au observat urme de labe îngrijorător de mari în zăpadă.

În cazul celor care hotărâseră să continue spre Giewont, reîntâlnirea cu restul grupului a avut loc mai devreme decât se așteptau. Vizibilitatea redusă, urmele de urs și zăpada adâncă i-au făcut să renunțe și să se întoarcă după doar câteva ore.

Sărbătoritul avea să remarce mai târziu: „Nu credeam că o să apuc să fac 30 de ani”.

După munte, o baie în apele termale

Relaxarea și sărbătorirea zilei de naștere erau binevenite în ultima lor zi întreagă.

O călătorie de 30 de minute cu autobuzul i-a dus la Chochołowskie Termy, cel mai mare complex de băi termale din Polonia.

Tatra, bogată în izvoare naturale, are și o cultură bine dezvoltată a spa-urilor termale. Ei s-au îndreptat direct spre piscinele fierbinți de la Chochołowskie Termy, unde și-au prins brățările la încheieturi pentru a ține evidența numărului de băuturi comandate de la barul în aer liber, în stil de plajă.

Saunele, camerele cu sare și râurile cu repezișuri s-au dovedit antidotul perfect după cinci zile lungi petrecute la munte.

Trei ore mai târziu, mușchii lor erau atât de răsfățați, încât abia mai puteau merge.

Din fericire, în Tatra nu trebuie să cauți prea mult până găsești un șofer amabil de „busy”, gata să îi ducă la un munte de găluște cu brânză și încă o halbă de bere.