Evenimentul astronomic s-a văzut cel mai bine din județul Arad, însă a fost urmărit cu sufletul la gură și din Cluj și Satu Mare.

Peste 1.000 de oameni au urcat la cetatea medievală Șiria din Arad pentru a urmări eclipsa în condiții cât mai bune.

Femeie: „A fost foarte fain, am privit-o aici prin telescop alături de Astroclubul din Arad și mă bucur tare mult să fiu aici. Este minunat să am această experiență”.

Cuplu: „A fost spectaculos noi suntem pasionați amatori ne mai uităm la stele avem tot felul de aplicații. Am așteptat momentul nu o mai țin minte pe aia din 99 aveam 5 ani suntem foarte bucuroși că am putut să vedem asemenea spectacol”.

Femeie: „Foarte frumos am prins și pe cel din 99 mă bucur că am mai avut șansă încă odată”.

Și cei mai mici au fost copleșiți de importanța evenimentului astronomic.

Băiețel: „Am venit cu stetoscopul să mă uit la soare, că vreau să mă uit la soare cum apune și cum este eclipsa de soare și tati și mami nu mă lasă să mă uit la soare, dar tot insist să mă uit la soare, că vreau neapărat să văd eclipsa și îmi place să văd eclipsa”.

Fenomenul a putut fi urmărit în detaliu, gratuit, prin telescoape cu filtre speciale, puse la dispoziție de un astroclub din Arad.

Armand Popa, organizator Astroclub Galaxis: „A fost o seară foarte faină și reușită. Lume foarte multă, mult mai mulți decât ne așteptam, plin de oameni s-au uitat prin telescoape, s-au uitat cu ochelari de sudură, cu ochelari de soare, cu chestii improvizate”.

Pasionații de astronomie au rămas cu ochii spre cer și după eclipsă, pentru un alt spectacol: perseidele.

La Cluj, Soarele a fost acoperit în proporție de peste 20% în timpul eclipsei.

Corespondent PRO TV: „Și aici la Cluj s-au adunat zeci de oameni mulți au venit cu păturile și s-au așezat pe iarbă și au luat gustări și băuturi, iar alții și-au luat chiar aparatele de fotografiat sau alte echipamente cu care să se asigure că vor surprinde cât mai bine eclipsa”.

În județul Satu Mare, mai mulți fotografi pasionați au urmărit eclipsa de pe un câmp din apropierea municipiului Carei.

Zsolt Bikfalvi, fotograf: „Noi ne-am pregătit de două zile, am ieșit pe teren să vedem unde este locația cea mai bună și am ales această locație, fiecare cu echipamentul special pregătit pentru acest eveniment, eu cu telescopul acesta și colegii cu obiectiv special și cu filtre speciale pentru a poza eclipsa solară. E un moment special. Careiul, la această eclipsă, era favorizat de natură. La prima impresie, super fain și oricum, la calculator, o să vedem și mai puțină prelucrare după ce e făcut și sper că vă fi super”.

Marius Vaganyik, fotograf: „Am încercat să simplificăm, să zic așa, lucrurile și am lăsat ca acest spectacol, să zic, să-l fotografiem în mod simplu, subiectul fiind chiar Soarele. Un teleobiectiv și, foarte important, filtru solar, care ajută să nu deterioreze aparatul și, bineînțeles, să iasă pozele spectaculoase. Eu sunt mulțumit, am avut noroc, nu a fost înnorat și sperăm, după editare, să se bucure și alții, cei care nu au avut ocazia să fie prezenți”.

Pe câmpul de lângă Carei au venit și familii care au vrut să se bucure împreună de evenimentul astronomic.