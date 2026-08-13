Aeroportul va rămâne închis cel puțin până miercuri la 16:00, ora locală, au transmis oficialii italieni. Rafalele de vânt au împrăștiat cenușa și au forțat autoritățile să suspende preventiv activitatea și pe aeroportul din Comiso, din sudul Siciliei.

Sunt întârzieri şi anulări și în cazul zborurilor către şi dinspre Malta. Ministerul nostru de Externe le recomandă românilor să se informeze înainte să plece în călătorie şi să respecte recomandările autorităţilor locale. Muntele Etna, cel mai înalt şi cel mai activ vulcan din Europa, perturbă frecvent operaţiunile de la aeroportul din Catania, care este principala poartă de acces a Siciliei şi al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia în ceea ce priveşte traficul de pasageri.

Perturbările din transporturi afectează estul Siciliei încă de săptămâna trecută, când o nouă activitate vulcanică şi schimbarea direcţiei vânturilor au început să răspândească cenuşă în întreaga regiune.

Restricţiile prelungite din Catania au exercitat o presiune suplimentară asupra celorlalte aeroporturi din Sicilia, într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului turistic.

Primarul oraşului Palermo, Roberto Lagalla, a declarat că aeroportul oraşului a preluat 190 de zboruri programate iniţial să sosească sau să plece din Catania în ultimele zile.

Unii pasageri redirecţionaţi către Palermo s-au plâns de asistenţă inadecvată în ceea ce priveşte transportul ulterior, întrucât cererea pentru autobuze şi taxiuri a crescut brusc după sosirea lor. Traficul suplimentar a provocat, de asemenea, întârzieri la aeroportul din Palermo, au afirmat operatorii.

Aeroportul din Comiso, la sud de Catania, care a fost, de asemenea, utilizat în ultimele zile pentru a prelua traficul, şi-a reluat activitatea la capacitate maximă după ce marţi seara a suspendat zborurile din cauza cenuşii de la Muntele Etna, a relatat miercuri agenţia italiană de ştiri ANSA.