Soluția găsită de Ungaria ca să nu închidă centrala nucleară de la Paks. Cu cât ar putea crește nivelul Dunării

Stiri externe
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Gettyimages centrala nucleara paks
Getty

Guvernul Ungariei începe o serie de lucrări în zona centralei nucleare de la Paks, pentru a preveni oprirea reactoarelor în cazul în care nivelul fluviului continuă să scadă. Lucrările vor începe vineri și se vor desfășura non-stop.

autor
Adrian Popovici

Pragul de pe fundul apei, o structură perpendiculară pe direcția curentului și care are rolul de a ridica nivelul apei în amonte, va fi construit între centrala nucleară de la Paks și localitatea Dunaszentbenedek. Pentru construcție vor fi folosiți aproximativ 150.000 de metri cubi de piatră, iar lucrările vor începe simultan de pe ambele maluri, notează Index.hu.

Autoritățile estimează că soluția ar putea ridica nivelul apei în dreptul canalului de răcire al centralei cu până la un metru. Pragul ar urma să fie construit în următoarele săptămâni și să asigure un nivel al apei de cel puțin 90 de centimetri în zona centralei. Guvernul susține că structura nu va reprezenta un risc în cazul unor viitoare inundații.

Premierul Péter Magyar susține că nivelurile extrem de scăzute ale Dunării nu mai pot fi considerate un fenomen izolat. Potrivit datelor înregistrate în ultimii 125 de ani la stația hidrometrică din Paks, nivelul de vară al fluviului este într-o scădere de lungă durată, proces care s-a accelerat după 2010.

Maghiarii au început deja lucrările de pe Dunăre

Pregătirile au început deja. Pe fundul Dunării va fi așternut mai întâi un strat de piatră, pentru a împiedica eroziunea albiei, după care vor fi amplasate, strat cu strat, pietre de mai multe tone. Construcția este coordonată de autorități cu sprijinul Universității de Tehnologie din Budapesta și al armatei. Aproximativ 100 de militari au fost trimiși la Paks, iar transportul pietrei poate începe încă de joi seară.

În paralel, Ungaria pregătește și o soluție de urgență. Două barje, fiecare lungă de aproximativ 80 de metri, vor fi aduse la Paks și, dacă va fi necesar, scufundate controlat transversal în Dunăre. Măsura ar putea crește pe termen scurt nivelul apei în dreptul centralei cu până la 20 de centimetri. Prima barjă este așteptată joi seară, iar cea de-a doua vineri. Decizia privind scufundarea lor va fi luată vineri.

Presa maghiară notează că soluție similară a fost folosită recent și în România. Pentru a asigura alimentarea cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă, patru barje încărcate cu piatră au fost scufundate în brațul Bala al Dunării, pentru a redirecționa un volum mai mare de apă către centrală.

Intervenția de la Paks este considerată urgentă deoarece, deși nivelul Dunării a crescut temporar în ultimele zile, prognozele indică o nouă scădere. Potrivit premierului ungar, nivelul apei în zona centralei ar putea ajunge la minus 136-137 de centimetri în următoarele patru-cinci zile și ar putea coborî sub minus 140 de centimetri săptămâna viitoare. În acest scenariu, oprirea completă a centralei ar putea deveni din nou o opțiune.

Autoritățile avertizează că problema ar putea persista luni întregi. Precipitațiile estimate în bazinele hidrografice ale Dunării nu sunt suficiente pentru o îmbunătățire semnificativă a situației, iar datele istorice indică posibilitatea unei noi scăderi a nivelului apei în toamnă.

Guvernul estimează că oprirea completă a centralei de la Paks ar costa bugetul Ungariei cel puțin 50 de miliarde de forinți pe lună și ar pune presiune atât pe securitatea energetică, cât și pe companiile din țară. În schimb, intervențiile pregătite acum, inclusiv pragul de fund și eventualele barje, ar costa aproximativ 6 miliarde de forinți.

Magyar a criticat și guvernul precedent, susținând că acesta nu a lăsat în urmă un plan de urgență funcțional pentru situația unui nivel extrem de scăzut al Dunării. Premierul afirmă că nu au fost construite nici stația de pompare necesară, nici un sistem alternativ de răcire pentru centrala nucleară, deși specialiștii avertizaseră de mai mulți ani asupra riscurilor.

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Sursa: Index.hu

Etichete: dunare, centrala nucleara, centrala nucleara paks, peter magyar,

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Soluția găsită de Ungaria ca să nu închidă centrala nucleară de la Paks. Cu cât ar putea crește nivelul Dunării

Guvernul Ungariei începe o serie de lucrări în zona centralei nucleare de la Paks, pentru a preveni oprirea reactoarelor în cazul în care nivelul fluviului continuă să scadă. Lucrările vor începe vineri și se vor desfășura non-stop.

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