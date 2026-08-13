”Intervenim la o explozie urmată de incendiu în municipiul Arad, Calea Victoriei. La locul intervenţiei se deplasează forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Arad cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, la locul evenimentului se deplasează şi o ambulanţă SAJ”, anunţă, joi, ISU Arad, relatează News.ro.

Sursa citată a precizat că, în momentul sosirii echipajelor la locul intervenţiei, incendiul era stins.

”Explozia s-a produs la instalaţia de gaz. În urma exploziei a rezultat o victimă, conştientă, cooperantă, cu arsuri de gradul 3”, a mai transmis ISU Arad.

Victima va fi transportată la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale suplimentare.