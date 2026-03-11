Cercetătorii încearcă să dezvolte materiale artificiale capabile să înlocuiască structurile oculare afectate, folosind resurse accesibile şi tehnologii de ingineria ţesuturilor.

Un grup de cercetători de la Universitatea din Granada, Spania, a dezvoltat o cornee artificială realizată din solzi proveniţi de la mai multe specii de peşte frecvent întâlnite, care ar putea deveni o alternativă mai ieftină la transplantul de cornee pentru tratamentul bolilor oculare severe.

O nouă alternativă pentru transplantul de cornee

Corneea reprezintă stratul transparent situat în partea anterioară a ochiului. Când este grav afectată, repararea acesteia este dificilă deoarece ţesutul nu are vase de sânge şi are o capacitate limitată de regenerare.

În prezent, bolile severe ale corneei sunt tratate adesea prin transplant de ţesut de la donatori, însă această procedură depinde de disponibilitatea organelor şi este frecvent limitată de listele de aşteptare.

Cornee artificială obţinută din solzi de peşte

Cercetătorii din cadrul Grupului de Inginerie Tisulară al Universităţii din Granada şi ai institutului de cercetare biomedicală ibs.GRANADA au anunţat că au realizat implanturi corneene pe baza solzilor de peşte, care s-au dovedit compatibile biologic cu ţesutul ocular, transparente şi rezistente.

„Datorită originii sale, acest produs este foarte accesibil, uşor de obţinut şi ieftin şi ar putea contribui la stimularea industriei locale de pescuit”, a declarat, marţi, Ingrid Garzon, profesor de histologie la Universitatea din Granada şi coautoare a cercetării, citată într-un comunicat.

Rezultate promiţătoare în studii de laborator

Testele efectuate sugerează că aceste implanturi ar putea fi utile pentru repararea şi regenerarea corneei. Cu toate acestea, tehnologia este încă departe de a putea fi utilizată clinic la oameni, deoarece sunt necesare studii clinice pe subiecţi umani.

Echipa de cercetare a precizat că materialul a oferit rezultate funcţionale bune în studii de laborator şi în experimente pe animale care au primit implanturile.

Necesitatea unor soluţii alternative

„Deşi transplantul standard oferă de obicei rezultate bune, este necesară dezvoltarea unor noi metode eficiente de regenerare care să nu depindă de donarea de organe, deoarece disponibilitatea grefelor pentru transplant este limitată şi este condiţionată de existenţa listelor de aşteptare”, a subliniat Miguel Alaminos, profesor de histologie la aceeaşi universitate.

Un studiu publicat în 2016 de cercetători de la Universitatea din Anvers a arătat că corneele artificiale obţinute din solzi de peşte sunt biocompatibile cu organismul uman.