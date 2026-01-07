Astronomii descoperă un obiect ceresc nemaivăzut până acum: „Cloud-9”. Explicațiile NASA

O echipă de cercetători a descoperit un nou tip de obiect astronomic care ar putea ajuta specialiștii să înțeleagă mai bine formarea galaxiilor și evoluția universului timpuriu, scrie CBS News.

NASA a numit obiectul „Cloud-9” și l-a descris drept un nor de hidrogen „fără stele, bogat în gaz și dominat de materie întunecată”, un vestigiu al formării timpurii a universului, aflat la aproximativ 14 milioane de ani-lumină de Pământ. Oamenii de știință au teoretizat existența unor astfel de obiecte, însă acesta este primul confirmat ca existând, a precizat NASA. Se crede că aceste tipuri de nori sunt structuri de materie întunecată care nu au reușit să acumuleze suficient gaz pentru a forma stele.

Cloud-9 a fost identificat în urmă cu trei ani, însă abia recent Telescopul Spațial Hubble a putut fi folosit pentru a confirma că nu există stele în interiorul său. Alejandro Benitez-Llambay, profesor asistent la Universitatea Milano-Bicocca din Italia și coordonatorul echipei Hubble, a declarat că Cloud-9 spune „povestea unei galaxii eșuate”.

„În știință, de obicei învățăm mai mult din eșecuri decât din succese”, a spus Benitez-Llambay. „În acest caz, faptul că nu vedem nicio stea este ceea ce dovedește că teoria este corectă. Ne arată că am găsit în universul local un bloc primordial de construcție al unei galaxii care nu s-a format.”

Nucleul lui Cloud-9 este alcătuit din hidrogen neutru. Are un diametru de aproximativ 4.900 de ani-lumină, potrivit NASA. Masa hidrogenului este estimată la de un milion de ori masa Soarelui.

Cloud-9 conține, de asemenea, o cantitate uriașă de materie întunecată — echivalentul a aproximativ cinci miliarde de mase solare, a mai precizat NASA. Andrew Fox, membru al echipei care a studiat obiectul, l-a numit „o fereastră către universul întunecat”.

„Știm din teorie că cea mai mare parte a masei universului este materie întunecată, dar este dificil de detectat deoarece nu emite lumină”, a spus Fox. „Cloud-9 ne oferă o privire rară asupra unui nor dominat de materie întunecată.”

NASA a mai precizat că acest nor „sugerează existența multor alte structuri mici dominate de materie întunecată în univers”. Astfel de obiecte sunt greu de studiat deoarece structurile strălucitoare din apropiere, precum stelele și galaxiile, le estompează. În plus, cercetătorii își concentrează de obicei atenția asupra acestor structuri mai luminoase. Tocmai de aceea, descoperirile legate de Cloud-9 oferă perspective noi importante, a subliniat NASA.

Cloud-9 este al nouălea nor de gaz identificat la periferia galaxiei spirale apropiate Messier 94. Comparativ cu ceilalți nori, Cloud-9 este mai mic, mai compact și are o formă aproape perfect sferică. De asemenea, pare să aibă o „asociere fizică” cu galaxia Messier 94, potrivit NASA.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













