Primul fotbalist important care dezvăluie că este homosexual. „Vreau să-mi trăiesc viaţa în libertate”

Internaţional din 2017, Jankto a adunat 45 de selecţii la prima reprezentativă de fotbal a Cehiei, pentru care a marcat și patru goluri.

Mijlocașul joacă în acest moment la Sparta Praga, fiind împrumutat de la echipa spaniolă Getafe.

"Ca toţi ceilalţi am punctele mele forte, am punctele mele slabe. Am o familie. Am prietenii mei. Am o meserie pe care am făcut-o cât de bine am putut, de ani de zile, cu seriozitate, profesionalism şi pasiune. Ca toţi ceilalţi, şi eu vreau să-mi trăiesc viaţa în libertate. Fără temeri. Fără prejudecăţi. Fără violenţă. Dar cu dragoste. Sunt homosexual şi nu mai vreau să mă ascund", a scris Jankto, pe Instagram.

Jankto îşi mărturiseşte orientarea sexuală după ce acelaşi lucru l-au făcut englezul Jake Daniels (Blackpool) şi australianul Josh Cavallo.

Homosexualitatea rămâne un subiect tabu în lumea fotbalului, precum controversele din această iarnă din timpul Cupei Mondiale referitoare la banderola „One Love”, scrie News.ro.

Potrivit presei spaniole, este prima dată când un jucător aparţinând unui club din La Liga îşi asumă public homosexualitatea. Sparta Praga şi-a exprimat imediat sprijinul pentru Jankto.

„Jakub Jankto a vorbit deschis despre orientarea sa sexuală cu conducerea clubului, antrenorul şi colegii de echipă în urmă cu ceva timp. Orice altceva este despre viaţa lui personală. Fără alte comentarii. Nu mai sunt întrebări. Ai sprijinul nostru. Trăieşte-ţi viaţa, Jacob. Altceva nu contează", a subliniat clubul ceh.

Cum a reacționat lumea fotbalului

Lumea fotbalului, de la FIFA, UEFA, FC Barcelona, Arsenal sau Neymar, a reacţionat la dezvăluirea lui Jakub Jankto, potrivit News.ro.

"Este important. Fiecare este liber. Rasismul, homofobia, trebuie să luptăm contra oricărei forme de discriminare şi fiecare este liber să fie ceea ce vrea să fie", a comentat Neymar, în conferinţa de presă de dinaintea meciului echipei PSG cu Bayern Munchen, din Liga Campionilor.

„Cel mai mare respect şi sprijin necondiţionat pentru fotbalistul nostru”, anunţă Getafe, club la care Jakub Jankto evoluează din 2021. „Mândri de tine, Jakub!”, a comentat şi FC Barcelona, ​​actual lider al La Liga.

„O inspiraţie pentru mulţi. Întregul club Arsenal este alături de tine”, anunţă şi liderul din Premier League.

Formula „fotbalul este pentru toată lumea” este, de asemenea, utilizată pe scară largă pe reţelele sociale. „Homosexual sau heterosexual, purtăm cu toţii acelaşi tricou”, scrie şi FC Metz, echipă din a doua ligă franceză, pregătită de Ladislau Boloni.

„Suntem cu toţii cu tine, Jakub. Fotbalul este pentru toată lumea”, a scris FIFA pe Twitter.

„Bravo, Jakub. Eşti o adevărată inspiraţie, iar fotbalul european este cu tine!”, a reacţionat şi UEFA.

Dată publicare: 13-02-2023 21:28