Misterioasa cometă 3I/ATLAS are în compoziție o formă de apă nemaiîntâlnită, este diferită de orice altceva găsit în sistemul nostru solar și s-a format într-o parte rece și îndepărtată a Căii Lactee timpurii, acum până la 12 miliarde de ani, ceea ce o plasează la puțin sub 2 miliarde de ani de vârsta Universului, scrie Live Science, care prezintă un nou studiu bazat observațiile Telescopului Spațial James Webb (JWST).

Cometa 3I/ATLAS a devenit o celebritate cerească anul trecut, după ce vizitatorul interstelar a fost descoperit trecând prin vecinătatea noastră cosmică. Nu după mult timp, speculațiile online au sugerat că roca spațială ar putea fi o navă spațială extraterestră. Cu toate acestea, majoritatea astronomilor sunt încrezători că 3I/ATLAS este o cometă dintr-un sistem stelar necunoscut.

Acum, noi descoperiri preliminare ale unui studiu publicat pe serverul de preprint Research Square, care sunt încă în curs de evaluare inter pares, sugerează că această cometa s-a format într-o regiune rece și îndepărtată a Căii Lactee acum aproximativ 10 până la 12 miliarde de ani.

Asta ar face cometa 3I/ATLAS de peste două ori mai veche decât Pământul (4,5 miliarde de ani) și sistemul nostru solar (4,6 miliarde de ani), iar la limita sa superioară nu departe de vârsta galaxiei noastre Calea Lactee și a Universului însuși (aproximativ 13,6 și respectiv 13,8 miliarde de ani).

Are o lățime cuprinsă între 440 de metri și 5,6 kilometri

Cercetătorii știau deja, din viteza și traiectoria misteriosului corp ceresc, că era potențial cea mai veche cometă văzută vreodată. Estimările anterioare plasau vârsta cometei undeva între 3 miliarde și 11 miliarde de ani. Noile descoperiri au restrâns și mai mult vârsta și originea, analizând măsurătorile izotopice efectuate de JWST când cometa a trecut pe lângă Pământ în decembrie 2025.

„Acestea arată că izotopica cometă 3I/ATLAS este foarte diferită de cea a cometelor din sistemul solar și sugerează că aceasta s-a format probabil acum 10-12 miliarde de ani”, a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, Romain Maggiolo, cercetător științific la Institutul Regal Belgian pentru Aeronomie Spațială, care nu a fost implicat în studiu. „Cu alte cuvinte, 3I/ATLAS s-a format într-un mediu stelar diferit de al nostru, nu doar în altă parte a spațiului, ci și într-un moment mult mai timpuriu în istoria Căii Lactee”.

Cometa 3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar înregistrat vreodată în sistemul nostru solar. Roca spațială, despre care observațiile Telescopului Spațial Hubble sugerează că are o lățime cuprinsă între 440 de metri și 5,6 kilometri, a pătruns în sistemul nostru solar cu aproximativ 221.000 km/h anul trecut, înainte de a se învârti în jurul Soarelui.

După ce a atins punctul cel mai apropiat de steaua noastră, cunoscut sub numele de periheliu, pe 29 octombrie 2025, cometa s-a aflat cel mai aproape de Pământ pe 19 decembrie, când s-a situat la aproximativ 270 de milioane de km de planeta noastră. JWST a făcut observațiile care au fost analizate în noul studiu câteva zile mai târziu, pe 22 decembrie.

O relicvă din universul antic

Cometele se încălzesc pe măsură ce zboară mai aproape de stele, ceea ce face ca gheața de pe suprafețele lor să se sublimeze în gaz. Studiind compoziția acestui gaz, cercetătorii pot începe să-și dea seama din ce sunt alcătuite și condițiile în care s-au format.

Autorii noului studiu au analizat raportul dintre izotopi, sau versiuni ale elementelor, din materialul degazat de 3I/ATLAS. Ei au descoperit că apa cometei este mai îmbogățită în deuteriu, un izotop mai greu al hidrogenului, decât orice cometă studiată anterior, în timp ce raportul său de izotopi ai carbonului a depășit, de asemenea, nivelurile observate în mod normal în sistemul nostru solar.

Rezultatele oferă indicii despre cum ar fi putut fi condițiile în oricare dintre sistemele planetare antice care au format cometa, în primii ani ai Căii Lactee.

„Dacă 3I/ATLAS este într-adevăr atât de veche pe cât sugerează acest studiu, cantitățile mari de molecule volatile pe care le conține indică faptul că o chimie prebiotică bogată ar fi putut deja să apară în regiunile de formare a stelelor foarte devreme în istoria galaxiei noastre”, a spus Maggiolo.

Rezultatele indică, de asemenea, că misterioasa cometă s-a format într-un mediu rece de aproximativ minus 243 grade Celsius, probabil într-un disc protoplanetar dens și bine protejat, conform studiului.

Deși studiul este încă în stadiul de pre-publicare, Maggiolo, care a studiat cometa 3I/ATLAS ca parte a propriei sale cercetări, nu a avut nicio îngrijorare majoră în legătură cu aceasta. Noile măsurători îi ajută pe cercetători „să înțeleagă mai bine acest mesager interstelar”, a spus el.

”Vulcani de gheață”

Josep Trigo-Rodríguez, cercetătorul principal al grupului de cercetare Asteroizi, Comete și Meteoriți de la Institutul de Științe Spațiale (CSIC/IEEC) din Spania, care a identificat anterior „vulcani de gheață” în erupție pe cometa 3I/ATLAS, a descris noile descoperiri ca o bună compilație de rezultate științifice, folosind diferite tehnici de la experți recunoscuți.

„Acest manuscris exemplifică faptul că cometele interstelare sunt corpuri unice, capabile să preleveze probe din regiuni îndepărtate ale galaxiei noastre, Calea Lactee”, a declarat Trigo-Rodríguez pentru Live Science într-un e-mail.

Există șanse mari ca cercetătorii să nu știe niciodată în ce sistem stelar a apărut cometa 3I/ATLAS. Cometa a călătorit probabil prin spațiu timp de miliarde de ani și a parcurs un drum foarte lung în acest timp. Cercetările proprii ale lui Maggiolo au găsit dovezi că obiectul este extrem de iradiat, fiind expus la raze cosmice în tot acest timp, care i-ar fi putut modifica fundamental compoziția chimică, făcând originile sale mai dificil de descifrat.

„Compoziția izotopică a materialului degazat de 3I/ATLAS oferă o nouă piesă crucială a puzzle-ului”, a spus Maggiolo. „Dar puzzle-ul este departe de a fi complet”.

Găsirea acelor piese ale puzzle-ului este o cursă contra cronometru pentru astronomi, deoarece cometa 3I/ATLAS se năpustește acum în afara sistemului solar. În prezent, cometa trece pe lângă Jupiter, de care a fost cel mai aproape duminică, 15 martie. Cometa s-a apropiat la aproximativ 54 de milioane de km de gigantul gazos - mult mai aproape decât a ajuns de Pământ.

Călătorul interstelar își va continua apoi călătoria departe de noi, traversând orbita lui Saturn în iulie, orbita lui Uranus în aprilie 2027 și orbita lui Neptun în martie 2028. Puteți urmări cometa folosind simularea traiectoriei cometei realizată de NASA, „Eyes on the Solar System”.