Până la momentul raportării, nu au fost primite apeluri la numărul unic de urgență 112 și nu au fost semnalate pagube materiale sau victime.

Echipajele operative se află în teren și desfășoară misiuni de recunoaștere pentru a verifica situația și eventualele efecte ale seismului.

Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor să consulte recomandările privind comportamentul în cazul unui cutremur, disponibile pe platformele „Nu tremur la cutremur” și „Fii pregătit”.

De asemenea, autoritățile precizează că sistemul RO-ALERT nu transmite notificări înainte de producerea unui cutremur. Ulterior seismului, dacă acesta generează consecințe grave, pot fi trimise mesaje de avertizare a populației, însoțite de recomandări și măsuri de protecție adecvate.