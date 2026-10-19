Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Mihail Kogălniceanu, din județul Tulcea. În imagini se vede cum, de pe bancheta din spate a unei mașini de culoare închisă, coboară o persoană îmbrăcată în negru. Face câțiva pași și pare că aruncă spre o casă cu pietre. Imediat, tot din spatele mașinii, coboară și o a doua persoană, cu tricou alb, care, la rândul ei, aruncă spre aceeași casă cu obiecte. Apoi, cei doi se urcă în autoturism și pleacă în grabă. Proprietarii casei au vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au constatat că, imediat după incident, mașina a părăsit localitatea și s-a îndreptat spre Tulcea. Oamenii nu știu cum să interpreteze atacul, mai ales că nu au avut conflicte sau răfuieli cu cineva, de 33 de ani, de când locuiesc în comuna din județul Tulcea. Imaginile au ajuns la poliție, iar anchetatorii îi caută acum pe atacatori.”