Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, ambele persoane au o stare stabilă, a mai spus el, potrivit unui comunicat emis de edu.ro.

Oficialul le-a transmis victimelor urări de însănătoșire grabnică și și-a exprimat solidaritatea cu familiile acestora și cu întreaga comunitate școlară. De asemenea, le-a mulțumit polițiștilor și echipelor medicale pentru intervenție.

„Condamn ferm agresiunea produsă în această dimineață într-o școală din Bistrița, în care o profesoară și un elev au fost răniți. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, ambele persoane au o stare stabilă. Le doresc însănătoșire grabnică și sunt alături de familiile lor și de întreaga comunitate școlară. Le mulțumesc polițiștilor și echipelor medicale pentru intervenție”, a transmis Mihai Dimian.

Ministerul Educației va acorda sprijin victimelor

Ministrul interimar a precizat că Ministerul Educației și Cercetării va acorda sprijin victimelor, atât direct, cât și prin Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și conducerea școlii. Totodată, instituția va coopera cu autoritățile competente pentru clarificarea faptelor și tragerea la răspundere a celor vinovați, potrivit legii.

Mihai Dimian a subliniat și necesitatea asigurării sprijinului psihologic pentru ceilalți copii și profesori afectați de eveniment.

Mihai Dimian cere întărirea autorității profesorilor

În contextul agresiunii, ministrul interimar al Educației a reafirmat poziția exprimată vineri, potrivit căreia disciplina și exigența la ore presupun consolidarea autorității profesorului și protejarea acestuia împotriva amenințărilor, agresiunilor și presiunilor.

„Reafirm ceea ce am declarat vineri: disciplina și exigența la ore presupun întărirea autorității profesorului și protejarea sa împotriva amenințărilor, agresiunilor și presiunilor. Profesorii trebuie să poată cere respectarea regulilor și să intervină pentru protejarea elevilor, având sprijinul conducerii școlii și al instituțiilor statului”, a spus Mihai Dimian.

Trei direcții pentru creșterea siguranței în școli

Ministrul interimar al Educației a solicitat parlamentarilor să susțină completarea cadrului legal pentru creșterea siguranței în mediul școlar. Propunerile vizează trei direcții principale:

Protecție penală specială pentru personalul din învățământ. Mihai Dimian solicită introducerea unei protecții penale speciale explicite pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea. De asemenea, propune acordarea promptă a asistenței juridice finanțate și a sprijinului psihologic, fără a fi necesară așteptarea finalizării procesului.

Restricționarea accesului în școală și a contactului cu persoanele amenințate. Ministrul susține instituirea posibilității de a restricționa rapid și proporțional accesul în unitățile de învățământ și contactul cu persoanele amenințate, în cazul celor care prezintă un risc. Aceste măsuri ar urma să fie luate prin decizii motivate și contestabile. În situațiile în care măsurile îi vizează pe elevi, trebuie asigurată continuarea educației acestora în condiții de siguranță pentru toți.

Consolidarea mecanismelor de semnalare și intervenție. O altă direcție vizează întărirea mecanismelor de raportare și intervenție în cazul amenințărilor, inclusiv al celor publicate online, prin stabilirea unor responsabilități clare și asigurarea unei reacții rapide.

Ancheta trebuie să clarifice informațiile privind o posibilă amenințare pe TikTok

Mihai Dimian a subliniat că protejarea elevilor amenințați sau agresați trebuie consolidată prin intervenții coordonate între școală, familie, poliție și serviciile de protecție a copilului.

În ceea ce privește informațiile apărute în presă potrivit cărora elevul și-ar fi anunțat atacul pe TikTok, ministrul a precizat că acestea trebuie clarificate de anchetatori. Investigația trebuie să stabilească inclusiv dacă au existat semnale care ar fi permis o intervenție înainte de producerea agresiunii.

Oficialul a atras atenția că amenințările online trebuie luate în serios și raportate imediat. În același timp, platformele de socializare au responsabilitatea de a reacționa prompt la raportările privind amenințările și conținutul care încurajează violența.

„Prevenirea violenței cere implicarea familiei, a comunității și a instituțiilor competente”

Ministrul interimar al Educației a mai precizat că, deși școala are responsabilități clare, prevenirea violenței necesită implicarea familiei, a comunității și a instituțiilor competente.

Potrivit lui, motivele și împrejurările agresiunii trebuie stabilite de anchetatori, iar comunicarea publică trebuie să se bazeze pe informații confirmate și să protejeze identitatea minorilor.

„Școala are responsabilități clare, dar prevenirea violenței cere implicarea familiei, a comunității și a instituțiilor competente. Motivele și împrejurările agresiunii trebuie stabilite de anchetatori, iar comunicarea publică trebuie să se bazeze pe informații confirmate și să protejeze identitatea minorilor.

Profesorul trebuie să apere regulile școlii, iar statul trebuie să apere elevii și profesorii!”, a transmis Mihai Dimian.

Incidentul din Bistrița

Un elev de clasa a şaptea de la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţa, o profesoară şi a rănit şi un coleg, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Elevul de 13 ani a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora, conform IPJ Bistrița-Năsăud.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean, care le acordă îngrijiri medicale.

Atac din motive religioase

Elevul agresor ar avea tendinţe de radicalizare, motivul agresiunii fiind religia minorului atacat, a declarat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Bistriţa-Năsăud, Vasile Şteopoaie, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, atacul a avut loc într-o sală de clasă.

„Din păcate, avem un eveniment neplăcut, un elev de clasa a VII-a a intrat în şcoală cu un cuţit, a căutat un alt elev de clasa a VI-a căruia voia să îi facă rău. A bătut la uşă, profesoara a deschis uşa şi nu i-a dat voie să intre în clasă şi, în acel moment, a atacat profesoara, i-a aplicat câteva lovituri de cuţit în zona frunţii şi în zona lateral abdominală, profesoara a strigat după ajutor, copilul a intrat în clasă căutând persoana pe care o viza, nu a reuşit să o rănească, ceilalţi copii au încercat să o salveze şi unul dintre colegi a fost, la rândul lui, rănit. Victimele sunt în afara oricărui pericol, ancheta a fost preluată de DIICOT, se pare că minorul are ceva tendinţe de radicalizare. Elevul este din şcoală, s-a dus să caute un elev de clasa a VI-a care, spunea el, este de altă religie", a spus Şteopoaie.

El a adăugat că, în prezent, cursurile sunt suspendate.

"Transmit părinţilor să stea liniştiţi că situaţia este sub control, am suspendat cursurile pe rând, acei copii la care vin părinţii să îi ia acasă, pleacă acasă, ceilalţi stau sub supraveghere. Situaţia va reveni la normal, şcoala are camere de supraveghere atât pe holuri, cât şi în clase", a mai punctat inspectoratul şcolar general al ISJ Bistriţa-Năsăud.

Elevul avea cagulă și cască

Cazul a intrat în atenţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, fiind demarate cercetări pentru tentativă de omor calificat.

"În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu privire la săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor calificat", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, potrivit Agerpres.

Potrivit inspectorului şcolar general Vasile Şteopoaie, elevul care a produs atacul a revenit de câţiva ani din Spania.

Un băiat din clasa unde s-a produs atacul a povestit jurnaliştilor că elevul de 13 ani purta cagulă şi o cască în momentul atacului.

"Avea părul lung şi era îmbrăcat într-un trening. Colegii lui au zis că nu a venit la şcoală în ora aia şi apoi, când s-a sunat (pentru pauză - n.r.), a venit să vadă la noi la uşă. Avea cagulă, cască", a spus acesta.

El a adăugat că, în momentul în care profesoara de matematică a început să strige după ajutor, copiii din clasă au sărit în ajutorul acesteia, l-au împins pe atacator şi au aruncat în el cu diverse obiecte.