„Avem multe lucruri de care să fim mândri în ultima vreme, dar asta este... nu se compară nimic cu ceea ce faceţi voi, învârtindu-vă în jurul Lunii pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol şi doborând recordul absolut al celei mai mari distanţe faţă de planeta Pământ.”, le-a spus Donald Trump astronauților din misiunea Artemis II.

Trump continuă şi spune: „Oamenii nu au mai văzut niciodată ceva asemănător cu ceea ce faceţi voi. Este cu adevărat special.”

Apoi felicită fiecare membru al echipajului Artemis şi întreaga echipă de la NASA. Trump continuă cu întrebările, adresându-se echipajului: „Care este momentul cel mai memorabil al acestei zile cu adevărat istorice?”

Comandantul Reid Wiseman a fost primul care a răspuns, începând prin a spune că apelul preşedintelui a fost „cu siguranţă foarte special pentru noi toţi”.

„Am văzut peisaje pe care niciun om nu le-a văzut vreodată, nici măcar cei din misiunea Apollo, şi asta a fost uimitor pentru noi”, a spus Wiseman.

Echipajul a vorbit despre viitorul explorării

El a continuat explicând observaţiile echipajului cu privire la eclipsa solară şi a spus că toţi cei patru membri ai echipajului au comentat cât de „entuziaşti suntem să vedem această naţiune şi această planetă devenind o specie cu două planete”, referindu-se la obiectivele viitoarelor misiuni pe Marte.

Înainte ca convorbirea să se încheie, Trump a spus că se va întâlni cu echipajul misiunii Artemis la Casa Albă, odată ce misiunea va fi finalizată.

„Am fost şi eu destul de ocupat, după cum ştiţi, dar îmi voi face cu siguranţă timp”, a spus Trump, înainte de a adăuga că ar dori să le adreseze „un salut călduros în numele poporului american şi nu numai”.

„Vă mulţumesc pentru asta, domnule preşedinte”, a răspuns pilotul Victor Glover.