Imagini uimitoare cu un gigantic labirint de pe Marte. "Cu miliarde de ani în urmă, apa a curs prin acest canal" | VIDEO

Stiri Stiinta
07-10-2025 | 22:34
labirint marte
ESA

Un nou videoclip uimitor, realizat pe baza datelor de pe orbita Mars Express, vă permite să survolați un labirint gigantic de pe Planeta Roșie, în detalii incredibile. Imaginile sunt cu atât mai uluitoare, cu cât se știe că labirintul a fost creat de apă.

 

autor
Cristian Anton

Dacă ați vrut vreodată să vă pierdeți pe Marte, acum aveți șansa: puteți zbura peste un canion labirintic de pe Planeta Roșie într-un nou videoclip uimitor de la Agenția Spațială Europeană (ESA), scrie Live Science.

Animația, bazată pe date de la sonda spațială Mars Express a ESA, îi aduce pe spectatori într-un „zbor fascinant peste canale curbate sculptate de apă, insule care au rezistat eroziunii și un labirint de teren deluros”, folosind imagini de la camera stereo de înaltă rezoluție a sondei spațiale, au declarat oficialii ESA.

rover
Rocă marțiană conține „cel mai clar semn" de viață antică pe Marte, spune NASA

În centrul turului se află un canal de scurgere lung de 1.300 km numit Shalbatana Vallis”, au explicat ei.

Acesta coboară în cascadă din regiunea muntoasă Xanthe Terra până în zonele joase mai line ale Chryse Planitia. Cu miliarde de ani în urmă, apa a curs prin acest canal, creând multe dintre caracteristicile pe care le vedem astăzi. Turul culminează cu o vedere spectaculoasă a unui crater de impact cu lățimea de 100 km, creat pe suprafața lui Marte când planeta a fost lovită de o rocă spațială”.

Văi create de inundații catastrofale, în epocile când apa se afla din belșug pe Marte

Xanthe Terra a fost numele dat acestei regiuni de către Uniunea Astronomică Internațională în 1979, în urma cartografierii de înaltă rezoluție a planetei Marte de către nave spațiale din acea epocă. Numele înseamnă ceva de genul „pământ auriu-galben”, potrivit DLR, agenția spațială germană, care a finanțat echipamentul de filmare.

Cei care se uită atent la videoclipuri vor vedea zborul traversând „limita dihotomiei marțiene”, unde craterele din zonele înalte din sud se netezesc treptat în câmpii mai plate în zonele joase din nord, a explicat DLR într-o declarație separată. Cercetătorii încă nu sunt siguri de ce există această dihotomie.

Videoclipul prezintă, de asemenea, canale de scurgere care „sunt structuri de văi largi, adânc incizate, care s-au format probabil în trecutul geologic al lui Marte în timpul unor inundații catastrofale care au implicat cantități enorme de apă”, au declarat oficialii DLR. Această sculptură s-ar fi putut produce pe măsură ce vulcanii au topit depozitele de gheață subterane.

Nava Mars Express se află pe orbita Planetei Roșii din 2003

Camera Mars Express cercetează geologia planetei Marte ca parte a misiunii mai ample de căutare a vieții, au adăugat oficialii DLR în comunicat.

Mars Express se află pe Planeta Roșie din 2003, pentru ceea ce trebuia să fie o misiune de doi ani. Nava spațială este încă perfect funcțională după mai bine de 20 de ani de serviciu și a primit multiple prelungiri ale misiunii pe baza revenirii sale științifice.

Deși își poate simți vârsta, continuă să dezvăluie Planeta Roșie, cu implicații pentru înțelegerea propriei noastre case”, au scris oficialii ESA despre misiunea de lungă durată din 2023.

Recunoaștere mondială pentru cercetători români: Patru asteroizi au primit numele savanților

Sursa: StirilePROTV

Etichete: apa, Marte, imagini, agenția spațială europeană, labirint,

Dată publicare: 07-10-2025 22:34

