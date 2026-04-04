Primele imagini din misiunea Artemis II. Cum se vede Pământul de la bordul capsulei Orion. „Arată minunat” | FOTO

NASA a publicat vineri primele imagini realizate de astronauţii aflaţi la bordul capsulei Orion din cadrul misiunii Artemis II, în timp ce aceştia se îndreaptă spre Lună.

„Credeţi-ne, Pământul arată minunat de aici” - spune emoționat unul dintre astronauții plecați să dea ocol Lunii. Iar pentru a împărtăși o parte din peisajul spectaculos de care se bucură, echipajul misiunii Artemis a trimis două fotografii în care este surprins Pământul în minunatele sale culori. Primele fotografii realizate de membrii echipajului Artemis au fost făcute publice vineri de NASA. Imaginile uimitoare au fost realizate de comandantul misiunii, Reid Wiseman, folosind dispozitivul său personal - o tabletă dotată cu cameră foto. „Aceste imagini arată că oricât de departe am merge, suntem în continuare o singură lume” - a transmis Centrul de control al misiunii NAŞA, din Houston. Citește și Astronauţii din misiunea Artemis 2 au văzut „faţa ascunsă” a Lunii. Ce au observat: „Nu era cea cu care eram obişnuiţi” Christina Koch, Mission Specialist: „Nimic nu te pregătește pentru momentul uluitor în care îți vezi planeta-mamă luminată ca într-o zi însorită, cât și sub strălucirea lunii pe timp de noapte, alături de razele superbe ale apusului”. Victor Glover: „Credeţi-ne, Pământul arată minunat de aici. Şi arată ca un tot unitar. Homo Sapiens ne reprezintă pe noi toţi, indiferent de unde suntem sau cum arătăm.Suntem cu toţii un singur popor”.

Prima imagine a fost descrisă de centrul de control al misiunii NASA de la Johnson Space Center din Houston ca fiind „o reamintire a faptului că, indiferent cât de departe mergem, suntem totuşi o singură lume, care priveşte, speră şi ţinteşte mai sus”. Pe măsură ce soarele apunea în spatele Pământului, aurorele erau vizibile în partea dreaptă sus şi stânga jos a planetei, iar lumina zodiacală strălucitoare poate fi văzută sub forma unei benzi în partea dreaptă jos. O altă imagine, realizată la doar câteva minute distanţă, cu o viteză mai mică a obturatorului, accentuează strălucirea nocturnă a Pământului, potrivit NASA. Strălucirea luminii electrice poate fi văzută împrăştiată pe tot globul, în timp ce lumina soarelui poate fi văzută de-a lungul marginii planetei.

În cadrul unei conferințe de presă, de la mii de kilometri distanță, astronauții au împărtășit din entuziasmul lor, dar și câteva detalii palpitante. Spre exemplu, sistemul de propulsie al capsulei Orion a efectuat o aprindere critică a motorului, cunoscută sub numele de injecţie translunară. Manevra a trimis naveta în afara orbitei Pământului și a înscris-o pe traiectoria către Lună. Reid Wiseman, Commander: „Au fost momente tensionate, când a început procedura arderii, ne-am uitat unii la alții cu inimile strânse. Credeți-mă că nu e nimic... „normal” în a trimite oameni la aproape 400.000 de kilometri de Terra, presupune un efort herculean și abia acum realizăm cu adevărat însemnătatea momentului”. Cei patru astronauți încearcă să își facă misiunea cât mai ușor suportabilă. Fiecare zi începe cu datul jos din pat... sau, mai bine spus, din saci de dormit, agățați de pereții capsulei. Victor Glover: „E cam frig aici, am vrea să ne fi luat saci de dormit mai călduroși cu noi, eu mi-am dat jos fesul chiar înainte să începem această discuție, dar sunt gata să mi-l pun la loc. Dar ne-am coordonat cu Centrul de control de la Houston ca să resetăm temperatura și am reușit să ne dezmorțim nițel”. Meniul lor este alcătuit din 189 de mâncăruri și băuturi. Toate sunt preparate și ambalate în așa fel încât să fie cât mai ușor de consumat în condiții de gravitație zero. De asemenea, astronauții trebuie să facă 30 de minute de sport pe zi pentru a preveni pierderea masei osoase, indusă de zborul spațial. Apoi, echipajul trece la treabă: trebuie să se asigure că este menținută traiectoria navei și că experimentele misiunii sunt efectuate în bună regulă. În tot acest timp, capsula Orion îi va purta pe astronauți spre fața nevăzută a Lunii - acea parte a astrului care nu este niciodată orientată către Pământ. Cei trei americani și un canadian de la bordul capsulei Orion vor da ocol Lunii și se vor îndrepta apoi spre casă. Nu au opriri programate, dar sunt siguri că vor surprinde imagini fascinante! Jeremy Hansen, astronaut: „Urmează să vedem o eclipsă de Soare din spatele Lunii, ceea ce va fi cu adevărat impresionant. Vom putea folosi acest moment pentru a observa eventuale ridicări de praf lunar la suprafață. Este o oportunitate la care nu ne-am așteptat inițial”.

