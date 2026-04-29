O echipă de cercetători din Brazilia a descoperit că un simplu supliment de vitamina D poate contribui la eficiența sporită a chimioterapiei la femeile diagnosticate cu cancer de sân. Studiul, realizat la Facultatea de Medicină din orașul Botucatu a Universității de Stat din São Paulo (FMB-UNESP), sugerează că doze mici de vitamina D ar putea îmbunătăți rezultatele tratamentului și ar putea constitui „o opțiune accesibilă și ieftină” în comparație cu anumite medicamente scumpe sau greu de obținut, concepute pentru a spori răspunsul la chimioterapie, relatează Science Daily.

Cum a fost realizat studiul

Cercetarea, finanțată de Fundația pentru Cercetare din São Paulo (FAPESP), a inclus 80 de femei cu vârsta peste 45 de ani, care se pregăteau să înceapă tratamentul la clinica de oncologie ambulatorie a spitalului general și universitar de la FMB-UNESP. Participantele au fost împărțite în două grupuri egale. Un grup a primit o doză zilnică de 2.000 unități internaționale (UI) de vitamina D, în timp ce celuilalt grup i s-au administrat comprimate placebo.

Toate femeile au urmat chimioterapie neoadjuvantă, un tratament administrat înainte de operație pentru a micșora tumorile și a facilita îndepărtarea acestora.

Rezultate promițătoare după șase luni

După șase luni, diferența dintre cele două grupuri era evidentă. Dintre persoanele care au luat vitamina D, 43% au înregistrat dispariția completă a cancerului în urma chimioterapiei. Prin comparație, doar 24% dintre persoanele din grupul care a primit placebo au obținut același rezultat.

„Chiar și cu un eșantion redus de participante, a fost posibilă observarea unei diferențe semnificative în ceea ce privește răspunsul la chimioterapie. În plus, doza utilizată în cercetare (2.000 UI pe zi) este cu mult sub doza-țintă pentru corectarea deficitului de vitamina D, care este de obicei de 50.000 UI pe săptămână”, a declarat Eduardo Carvalho-Pessoa, președintele Societății Regionale de Mastologie din São Paulo, unul dintre autorii cercetării.

Rolul vitaminei D în organism

Vitamina D este cunoscută mai ales pentru faptul că ajută organismul să absoarbă calciul și fosforul, esențiale pentru menținerea oaselor puternice. Cu toate acestea, dovezi din ce în ce mai numeroase arată că aceasta joacă un rol și în funcția imunitară, ajutând organismul să se apere în fața infecțiilor și bolilor, inclusiv a cancerului. Multe studii anterioare care au examinat relația dintre vitamina D și cancer s-au concentrat pe doze mult mai mari comparativ cu cele utilizate în cadrul acestei cercetări.

Organismul produce vitamina D în principal prin expunerea la soare, însă aceasta poate fi obținută și din anumite alimente.

Doze recomandate și riscuri

Liniile directoare actuale recomandă 600 UI pe zi pentru majoritatea adulților și 800 UI pentru persoanele vârstnice. Academia Americană de Pediatrie recomandă 400 UI pe zi pentru sugari. Un aport excesiv poate fi dăunător și poate duce la simptome precum vărsături, slăbiciune, dureri osoase și pietre la rinichi.

La începutul studiului, majoritatea participantelor prezentau niveluri scăzute de vitamina D, adică sub 20 de nanograme pe mililitru (ng/mL) de sânge. Spre exemplu, Societatea Braziliană de Reumatologie recomandă menținerea nivelurilor între 40 și 70 ng/mL.

„Odată cu administrarea suplimentelor, nivelurile au crescut pe parcursul tratamentului cu chimioterapie, ceea ce subliniază o posibilă contribuție la recuperarea pacientelor”, a declarat Carvalho-Pessoa pentru FAPESP, una dintre principalele agenții publice braziliene care finanțează cercetarea științifică și tehnologică din țară.

Sunt necesare studii suplimentare

„Vitamina D este o opțiune accesibilă și ieftină în comparație cu alte medicamente utilizate pentru a îmbunătăți răspunsul la chimioterapie, dintre care unele nici măcar nu sunt incluse în lista Sistemului Unic de Sănătate (rețeaua națională de sănătate publică din Brazilia)”, a adăugat el.

Rezultatele indică un posibil rol de susținere al vitaminei D în tratamentul cancerului, însă cercetătorii au avertizat că sunt necesare mai multe date în acest sens. Studii mai ample vor contribui la o posibilă confirmare a eficacității suplimentului și la clarificarea modului în care acesta influențează răspunsul la chimioterapie.

„Acestea sunt rezultate încurajatoare, care justifică o nouă rundă de studii, cu un număr mai mare de participante. Acest lucru va permite o mai bună înțelegere a rolului pe care vitamina D îl are în îmbunătățirea răspunsului la chimioterapie și, prin urmare, la creșterea probabilității de remisie a cancerului de sân”, a concluzionat el.

Studiul a fost publicat în jurnalul științific Nutrition and Cancer.