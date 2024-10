Descoperire șocantă pe Marte. Gaura uriașă care a apărut după 12 ani de „abuz”. Ce spun oamenii de știință | FOTO

Aceste găuri evidențiază impactul pe care cei 12 ani de deplasare prin peisajul aspru al Planetei Roșii l-au avut asupra robotului neînfricat.

Curiosity a aterizat pentru prima dată pe Marte la data de 5 august 2012. Și, inițial, se aștepta să reziste doar doi ani. Dar „îndrăznețul” rover a sfidat așteptările și a rezistat 4.323 de zile marțiene, sau Sols, pe Planeta Roșie. A parcurs mai mult de 32 de kilometri în jurul craterului Gale, unde a aterizat inițial, scrie livescience.com.

În tot acest timp, Curiosity a fost folosit de oamenii de știință pentru a studia cerul planetei Marte, pentru a căuta semne de viață extraterestră, dar și pentru a spiona partea îndepărtată a soarelui.

Roverul a observat, de asemenea, numeroase ciudățenii pe Planeta Roșie. Inclusiv o rocă în formă de carte, o floare minerală, un simbol iconic Star Trek și o misterioasă ușă „extraterestră”, printre altele.

Cu toate acestea, noile fotografii realizate de Mars Hand Lens Imager (MAHLI) al lui Curiosity și publicate de NASA pe 24 septembrie arată că această călătorie a roverului a afectat roata dreaptă din mijloc a robotului. Imaginile arată mai multe rupturi mari în anvelopa puternic zgâriată a roții. Inclusiv o gaură deosebit de mare care dezvăluie mecanismele interne ale roții.

New NASA images reveal giant hole in Curiosity rover's wheel after 12 years of 'abuse' on Mars https://t.co/1C46ZPw4h8