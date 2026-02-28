Aceasta este concluzia alarmantă a unui nou studiu publicat în revista One Earth, care avertizează că ne apropiem rapid de un prag critic.

Un an întreg peste limita de siguranță

Cercetătorii de la Oregon State University arată că temperatura medie globală a depășit cu 1,5 grade Celsius nivelul preindustrial timp de un an întreg. Acesta este exact pragul stabilit prin Acordul de la Paris ca fiind limita maximă pentru a evita cele mai catastrofale efecte ale schimbărilor climatice.

În paralel, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a ajuns să fie cu aproximativ 50% mai mare decât în era preindustrială. Creșterea constantă a emisiilor continuă să alimenteze această „febră” globală.

