Pensionarii sunt atrași de costurile accesibile, clima blândă și nivelul ridicat de trai, iar unele regiuni oferă un stil de viață relaxat, în aer liber, și o bucătărie mediteraneană renumită, scrie Express.

Trăitul în anumite zone din Spania poate fi mult mai avantajos financiar comparativ cu alte state, iar țara se bucură și de un loc respectabil în topul celor mai sigure țări din lume, ocupând poziția 32 în Global Peace Index. Recent, un site spaniol de imobiliare a publicat un top al celor mai sigure 10 orașe și localități pentru vizitat sau pentru relocare în 2026.

Top 10 cele mai sigure orașe din Spania în 2026

10. Orihuela Un oraș cu plaje superbe, sigur și primitor pentru familii, Orihuela este o destinație preferată de pensionari și expatriați.

9. Arona Situat în Tenerife, Arona impresionează prin plajele cu nisip fin și farmecul arhitecturii tradiționale canariene.

8. Zaragoza Cu un scor al criminalității de doar 13,89, Zaragoza este una dintre cele mai sigure metropole din Spania, potrivit Travel Safe-Abroad.

7. San Sebastian Idealista laudă orașul pentru calitatea vieții excepționale, combinând peisaje naturale impresionante cu un aer urban relaxat și sofisticat.

6. Las Palmas de Gran Canaria Localnicii confirmă că orașul este extrem de sigur, recomandând responsabilitate și vigilență minimă, un loc perfect pentru turiști și expatriați.

5. Pontevedra Cu piețe pitorești și străzi pavate, acest oraș din sud-vestul Spaniei este recunoscut pentru valoarea sa culturală și siguranța ridicată.

4. Ourense Expatriații apreciază orașul pentru calitatea vieții, peisajele deosebite, plajele uimitoare și preparatele culinare delicioase.

3. PalenciaCu un indice de securitate de 37%, Palencia are un număr redus de accidente rutiere și este ideal pentru plimbări și explorări urbane pe jos.

2. San Cristobal de la LagunaRecunoscut pentru protecția UNESCO și comunitatea sa studențească numeroasă, orașul din Tenerife este unul dintre cele mai sigure din țară.

1. AlbaceteUNESPA a desemnat Albacete drept cel mai sigur oraș, datorită ratelor mici de jafuri, incendii și accidente. Înconjurat de munți și lacuri cristaline, orașul oferă experiențe autentice, inclusiv bucătăria regională cu migas și gazpacho manchego.