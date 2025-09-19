Cimpanzeii beau echivalentul a 2-3 beri pe zi. ”Teoria maimuței bete” dezvăluie o concluzie surprinzătoare

Cimpanzeii beau în fiecare zi echivalentul a 2-3 beri, iar studiile arată că omul modern a moștenit pur și simplu de la strămoșii săi primați obiceiul de a consuma alcool.

Noi cercetări susțin ”teoria maimuței bete”, care leagă atracția umană pentru băuturile alcoolice de obiceiurile strămoșilor noștri primate, scrie El Pais.

Atracția umană față de băuturile alcoolice ar putea fi, în mare măsură, moștenită de la strămoșii noștri primate. Și, într-un fel, este ceva ce împărtășim cu cele mai apropiate rude vii ale noastre.

Potrivit unui nou studiu publicat miercuri în revista științifică Science Advances, cimpanzeii consumă zilnic doze mari de alcool pentru greutatea lor corporală, prin fructele care fac parte din dieta lor obișnuită.

O echipă de biologi de la Universitatea din California, Berkeley, a analizat peste 500 de mostre de fructe de la 20 de specii de plante din pădurile a două parcuri naționale: Kibale (Uganda) și Taï (Coasta de Fildeș).

Acolo, cimpanzeii din două subspecii diferite - cea estică (Pan troglodytes schweinfurthii) și cea vestică (P. t. verus) - consumă aproximativ 4,5 kilograme de fructe pe zi, cu un conținut mediu de etanol de 0,31% până la 0,32%.

Rezultatul: un consum între 13 și 15 grame de alcool pe zi, ceea ce atât pentru cimpanzeii masculi, cât și pentru cei femele este comparabil cu două sau trei beri pentru un om.

Cercetătorii consideră că aceste date susțin „ipoteza maimuței bete”, propusă în urmă cu mai bine de două decenii de Robert Dudley, coautor al acestei noi cercetări, conform căreia fascinația umană pentru alcool are o origine evolutivă.

Fermentația naturală a fructelor coapte, susține teoria, a expus hominidele la doze mici de etanol timp de milioane de ani. Această expunere ar fi putut duce la adaptări fiziologice, cum ar fi enzime mai eficiente pentru metabolizarea acestuia, dar și la o prejudecată comportamentală.

”Teoria maimuței bete” datează din anul 2000

Studiul sugerează că această componentă comună a dietelor primatelor ar putea funcționa ca un indiciu olfactiv, asociind mirosul de alcool cu ​​alimente bogate în energie. De asemenea, ar putea acționa ca un stimulent alimentar. Potrivit cercetătorilor, efectul psihoactiv al alcoolului i-ar putea determina să mănânce mai multă mâncare atunci când îl consumă.

Robert Dudley subliniază că 85% din ceea ce mănâncă cimpanzeii sunt fructe coapte, o dietă care îi expune în mod natural la alcoolul generat de fermentație: „La început, am crezut că va exista un oarecare cantitate de etanol în tot ceea ce mănâncă, dar nu știam cât. Ipoteza noastră a fost că, deși fiecare fruct avea o cantitate mică, mâncau atât de multe fructe încât, de fapt, consumau mult alcool în timpul zilei”.

Începuturile ”teoriei maimuței bete” datează din anul 2000: „O prezisesem cu mulți ani în urmă, dar mi-a luat mult timp să merg în Africa și să fac toate aceste studii”, spune acum Dudley.

Acest profesor de biologie integrativă de la Berkeley explică faptul că studiul publicat recent este rezultatul unui proiect de cinci ani desfășurat în pădurea tropicală africană, caracterizată printr-o climă suficient de caldă și umedă pentru a susține cultivarea fructelor pe tot parcursul anului.

Însă echipa a găsit indicii și la speciile care locuiesc în America Latină: „Am efectuat aceste tipuri de măsurători în Panama privind consumul la maimuțe păianjen. Știm că acesta este un rezultat foarte probabil și pentru primatele de pe continentul american”, notează Dudley.

Se îmbată cimpanzeii?

Primele dovezi arheologice ale fermentației controlate de om datează de acum 9.000 și 13.000 de ani, în China și, respectiv, Orientul Mijlociu. Potrivit primatologului Fernando Colmenares, relevanța cercetării constă în legătura sa cu un comportament care persistă în specia noastră.

„Așa cum se indică în articol, cimpanzeii sunt cele mai apropiate rude vii ale noastre și consider această lucrare interesantă pentru a reflecta asupra precursorilor a ceea ce vedem la oamenii de astăzi”, notează cercetătorul.

Specialiștii insistă asupra importanței corelării dozei cu efectele sale fiziologice și comportamentale. Deși au fost identificate pragurile de consum de etanol ale cimpanzeilor, nu au fost oferite suficiente detalii despre modul în care acești factori se traduc în comportamentul lor: „Nu se știe încă dacă cantitatea de alcool i-ar putea determina să se comporte într-un anumit mod, similar cu comportamentul unui om atunci când bea”, notează Colmenares, unul dintre fondatorii Asociației Primatologice Spaniole.

”Alcoolul face parte din dieta noastră moștenită”

Potrivit lui Dudley, lipsa oricărei schimbări evidente în comportamentul cimpanzeilor se datorează unui fapt simplu: aceștia consumă întotdeauna alcool cu ​​fructe.

„Mănâncă și beau în același timp, dar în concentrații scăzute. Apoi, stomacurile lor se umplu înainte de a putea atinge nivelul care ar face un om să fie beat sau să pară beat”.

Rămâne de văzut dacă cimpanzeii selectează în mod conștient fructele cu un conținut de alcool mai mare sau le preferă pe cele cu rate de fermentare mai mici.

Cu toate acestea, pentru Dudley, concluzia de bază este fără echivoc: „Alcoolul face parte din dieta noastră moștenită și suntem atrași de el pentru că oferă un avantaj energetic. Este pur și simplu un răspuns natural”.

