Oamenii de știință spun că unele dintre aceste incendii produc un fenomen neobișnuit și periculos, cunoscut sub denumirea de vârtej de foc sau tornadă de foc, în care căldura intensă și vântul se combină pentru a crea coloane rotative de flăcări și fum, potrivit EuroNews.

Potrivit cercetătorului în domeniul incendiilor de vegetație James Urban, profesor asistent la Worcester Polytechnic Institute din statul american Massachusetts, acest comportament extrem al incendiilor a fost observat în ultimele zile în mai multe zone din Europa.

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, cercetătorii de la Worcester Polytechnic Institute au recreat vârtejurile de foc în condiții controlate de laborator. Urban spune că mișcarea de rotație apare atunci când vântul interacționează cu relieful și cu forma incendiului.

Cum se formează tornadele de foc

„Tornadele de foc, sau cum le numim noi, vârtejurile de foc, reprezintă situații în care incendiul dezvoltă un flux puternic de rotație în jurul său. Acest fenomen poate fi provocat de vânt și de interacțiunea cu relieful local, precum și de forma frontului de incendiu. Aceste incendii sunt asociate cu un comportament extrem, deoarece permit focului să ardă mai intens și să își schimbe direcția foarte rapid, ceea ce reprezintă un pericol major pentru echipele de intervenție.”

Urban explică faptul că vârtejurile de foc se formează atunci când aerul este atras în incendiu din direcții diferite. Obstacole precum vegetația, alte incendii sau formele de relief pot forța curenții de aer să capete o mișcare de rotație, ceea ce intensifică incendiul.

„Într-un vârtej de foc, aerul este atras din lateral. Din cauza obstacolelor, fie că vorbim despre alte incendii, vegetație sau elemente geografice locale, fluxul de aer poate deveni restrâns și poate crea un model de recirculare, care determină rotația. Acest lucru permite focului să ardă mai rapid și apropie flăcările de sol, ceea ce face ca vegetația să ardă mai repede și produce o degajare de căldură mult mai intensă.”

De ce sunt atât de periculoase

Unul dintre cele mai mari pericole este capacitatea vârtejurilor de foc de a arunca resturi aprinse la mare distanță înaintea frontului de incendiu, ceea ce poate provoca extinderea rapidă și imprevizibilă a flăcărilor și poate pune în pericol pompierii.

„Vârtejurile de foc pot provoca un fenomen numit propagarea prin resturi incendiare, în care fragmente aprinse sunt proiectate înaintea frontului de foc. Acest lucru poate duce la o răspândire foarte rapidă a incendiului, ceea ce este periculos atât pentru pompieri, cât și pentru comunitățile din apropiere. De asemenea, incendiul poate ajunge dincolo de pozițiile echipelor de intervenție, crescând riscul ca acestea să fie încercuite. De aceea, pompierii trebuie să fie extrem de atenți atunci când intervin în condiții în care apar astfel de vârtejuri.”

Urban consideră că aceste fenomene reflectă o schimbare mai amplă a comportamentului incendiilor de vegetație, pe măsură ce condițiile climatice devin tot mai favorabile producerii unor incendii extreme.

Autoritățile din sudul Europei continuă să lupte cu incendii de vegetație de amploare, în condițiile în care valurile prelungite de căldură și seceta cresc riscul apariției unor noi focare. Temperaturile extreme, amplificate de schimbările climatice provocate de activitatea umană, sporesc probabilitatea și intensitatea incendiilor de vegetație.