Ministerul Finanțelor menţionează că Ordinul pune în aplicare prevederile art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2026 şi stabileşte mecanismul prin care această facilitate fiscală va fi acordată contribuabililor eligibili, potrivit Agerpres.

"Pentru a păstra o procedură simplificată, firmele nu vor trebui să depună cereri sau documente suplimentare pentru acordarea bonificaţiei. Organele fiscale vor verifica din oficiu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi vor emite automat deciziile de acordare. Condiţiile principale pentru acordarea bonificaţiei sunt: depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal; achitarea integrală şi la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului fiscal 2025, după caz; inexistenţa altor obligaţii fiscale sau creanţe bugetare restante la termenele prevăzute de lege", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, suma reprezentând bonificaţia de 3% va fi utilizată pentru compensarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. În situaţiile prevăzute de lege, dacă nu sunt obligaţii de compensat, suma poate fi restituită contribuabilului.

Proiectul de ordin aprobă, totodată, modelele standardizate ale deciziilor de acordare, modificare şi anulare a bonificaţiei şi stabileşte regulile aplicabile în situaţia depunerii unor declaraţii rectificative sau a stabilirii unor diferenţe de impozit în urma controalelor fiscale.

Bonificații aferente impozitului pe profit anual și pe veniturile microîntreprinderilor

"Prin această procedură se creează cadrul administrativ necesar pentru aplicarea unitară a facilităţii fiscale prevăzute de OUG nr.8/2026, astfel încât bonificaţia să fie acordată automat contribuabililor care îndeplinesc condiţiile legale. Aplicarea facilităţii fiscale prevăzute de OUG nr.8/2026 a generat rezultate atât în cazul contribuabililor persoane juridice, cât şi al contribuabililor persoane fizice", precizează instituţia.

În anul 2025, contribuabililor persoane juridice (plătitori de impozit pe profit şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor) le-au fost acordate bonificaţii în valoare totală de aproximativ 269 milioane de lei, aferente impozitului pe profit anual şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorate pentru anul fiscal 2024.

În cazul contribuabililor persoane fizice, în anul 2026 au fost acordate bonificaţii în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru plata anticipată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale aferente anului 2025, efectuată până la termenul de 15 aprilie 2026.

MF menţionează că proiectul ordinului a fost publicat anterior, la data de 9 iunie 2026, în transparenţă decizională. Ordinul se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.