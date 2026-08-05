Zona este frecventată de urși, iar absența iluminatului public va spori nesiguranța, potrivit News.ro.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Primăriei Vintilă Vodă, unde se precizează că măsura este determinată atât de dificultățile financiare ale bugetului local, cât și de contextul economic existent la nivel național.

Potrivit administrației locale, oprirea iluminatului public reprezintă o soluție de reducere a cheltuielilor, necesară pentru ca instituția să poată asigura funcționarea celorlalte servicii publice considerate esențiale și să mențină echilibrul bugetar.

Reprezentanții Primăriei subliniază că decizia nu a fost luată cu ușurință și dau asigurări că iluminatul public va fi repus în funcțiune imediat ce situația financiară a comunei se va îmbunătăți și vor exista resursele necesare pentru acoperirea costurilor.

„Această decizie nu a fost luată cu ușurință, însă este necesară pentru a putea asigura funcționarea celorlalte servicii publice esențiale și pentru a menține echilibrul bugetului local”, se arată în mesajul transmis de Ion Coman, primarul comunei Vintilă Vodă.

Deocamdată, autoritățile locale nu au precizat un termen estimativ pentru reluarea iluminatului public, măsura urmând să rămână în vigoare până la îmbunătățirea situației financiare a administrației locale.

Situația este cu atât mai delicată cu cât comuna Vintilă Vodă este situată în zona înaltă de deal a județului Buzău, într-o regiune împădurită, în care apariția urșilor în apropierea gospodăriilor și pe drumurile din localitate este un fenomen frecvent. Lipsa iluminatului public sporește astfel sentimentul de nesiguranță al localnicilor, mai ales pe timpul nopții.