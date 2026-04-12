Cum Salina Turda este deschisă și în aceste zile de sărbătoare, turiștii au venit în vizită.

Bărbat: „Șoțiile noastre au fost foarte harnice şi am zis să ne relaxăm puțin, avem și câțiva prieteni din Spania şi sunt încântați de locul ăsta frumos”

Nu au lipsit nici turiștii străini. Un grup a venit tocmai din Elveția, însă cu un alt prilej.

Grup de băieţi: „Suntem aici pentru petrecerea burlacilor”.

Viitorul mire: „Este o surpriză pentru mine, dar chiar îmi place România, plănuiam să vin aici, dar nu am avut timp.”

Vizitatorii sunt așteptați și cu alte activități.

Corespondent PRO TV: „De pildă, aici în Mina Rudolf, turiștii vin mai ales pentru relaxare, dar este și o zonă unde pot juca mini-golf, ping pong sau biliard şi un parc de joacă pentru copii. Iar pentru cei care vor ceva diferit.

Pot face o astfel de plimbare timp de aproximativ 20 de minute cu barca. Costul este de 50 de lei pentru 3 persoane.

Iar această galerie care poate fi vizitată de doar două ori pe zi împreună cu un ghid, este singurul loc din Europa unde vizitatorii pot vedea astfel de cristale de sare care cresc în mod natural.”

Desigur, nu lipsesc nici surprizele de Paște.

Daiana Serestely, reprezentant Salina Turda: „Se va organiza vânătoarea de ouă duminică şi luni începând cu 12:30, iar cei mici sunt bineveniți să adune comorile dulci. Acest eveniment e organizat gratuit”.

Salina Turda este deschisă între orele 9:00 și 17:00.