„Îi voi grația pe toți cei care au ajuns la mai puțin de 200 de picioare de Biroul Oval”, ar fi spus președintele într-o întâlnire recentă, stârnind râsete în sală, potrivit unui articol din Wall Street Journal care citează o sursă anonimă.

Publicația a relatat că o altă sursă a spus că Trump a folosit această replică într-o conversație anterioară, dar cu o distanță mai mică: ar fi spus că va grația pe oricine s-a apropiat la mai puțin de 10 picioare de biroul prezidențial. Alte surse susțin că Trump a discutat și despre organizarea unei conferințe de presă la finalul mandatului, în care ar urma să anunțe grațieri în masă.

Ca răspuns la articol, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat: „Wall Street Journal ar trebui să învețe să ia o glumă. Totuși, puterea de grațiere a președintelui este absolută.”

De la începutul celui de-al doilea mandat, Trump a acordat clemență pentru peste 1.800 de persoane. În prima zi de mandat, el a oferit grațieri necondiționate pentru 1.500 de persoane care au participat la atacul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021, inclusiv celor acuzați sau condamnați pentru agresarea sau opunerea rezistenței față de forțele de ordine în timpul revoltei.

Un procuror federal numit de Trump a fost nevoit recent să ceară unui judecător să respingă solicitarea de clasare a unui dosar formulată de un bărbat acuzat că a plasat două bombe artizanale în apropierea sediilor partidelor Republican și Democrat în noaptea dinaintea atacului asupra Capitoliului.

Bărbatul a susținut că acuzațiile ar trebui retrase din cauza grațierilor acordate pe scară largă de Trump celor implicați în atac și că propriile acuzații sunt „inextricabil și demonstrabil legate” de revolte. Judecătorul care se ocupă de caz nu a răspuns încă solicitării.

Multe dintre actele de clemență acordate de Trump până acum au fost prezentate ca o reacție la sistemul de justiție, după ce Joe Biden l-a învins în 2020 și i-a încheiat primul mandat. Administrația Biden a încercat să îl urmărească penal pe Trump pentru mai multe presupuse infracțiuni înainte ca acesta să revină la putere, inclusiv pentru tentativa de a răsturna rezultatul alegerilor din 2020.

În octombrie, Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance, care fusese condamnat la patru luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru nerespectarea normelor privind prevenirea spălării banilor.

Anterior, Binance a acceptat o tranzacție de 2 miliarde de dolari din partea unui fond de investiții din Emiratele Arabe Unite, prin intermediul World Liberty Financial, compania de criptomonede administrată de familia Trump. Tranzacția a contribuit la legitimarea monedei digitale a familiei.