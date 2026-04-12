Bavarezii, care au mai făcut un pas către al 35-lea lor titlu naţional, au ajuns la un total de 105 goluri marcate în actuala ediţie a ligii germane, depăşind vechiul record de 101 goluri pe care tot Bayern îl reuşise în sezonul 1971/1972, 40 dintre ele marcate atunci de legendarul Gerd Muller.

Echipa din Munchen, pregătită în acest sezon de belgianul Vincent Kompany, s-a impus în partida de la Hamburg prin golurile marcate de Jamal Musiala (9), Leon Goretzka (53), Michael Olise (54), Nicolas Jackson (65) şi Rapharl Guerreiro (88).

Cu un total 105 goluri înscrise, Bayern are o medie de 3,5 goluri pe meci în campionat şi, dacă va păstra acest ritm, va putea depăşi borna de 120 de goluri până la finalul acestui sezon, din care au mai rămas de disputat cinci etape.

Gruparea de pe Allianz Arena a acumulat 76 de puncte după acest nou succes şi s-a distanţat la 12 lungimi de ocupanta locului secund în clasament, Borussia Dortmund, care s-a înclinat sâmbătă după-amiază pe teren propriu în partida cu Bayer Leverkusen (0-1).

Bayern Munchen se pregăteşte să primească miercuri vizita formaţiei spaniole Real Madrid, în manşa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, după ce germanii s-au impus cu 2-1 în meciul tur, pe Bernabeu.

Rezultate înregistrate în etapa a 29-a din Bundesliga:

Vineri

FC Augsburg - Hoffenheim 2-2

Au marcat: Claude-Maurice (11), Gregoritsch (14), respectiv Hranac (35), Toure (42).

Sâmbătă

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1

A marcat: Andrich (42).

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1-2

Au marcat: Pejcinovic (90+7), respectiv Hojlung (21), Kalimuendo (32).

RB Leipzig - Borussia Moenchengladbach 1-0

A marcat: Diomande (81).

FC Heidenheim - Union Berlin 3-1

Au marcat: Housak (9, 36), Zivzivadze (79), respectiv Querfeld (75)

St Pauli - Bayern Munchen 0-5

Duminică sunt programate meciurile FC Koln - Werder Bremen, VfB Stuttgart - Hamburger SV şi FSV Mainz - SC Freiburg.

Clasament:

1. Bayern Munchen 76 puncte

2. Borussia Dortmund 64

3. RB Leipzig 56

4. VfB Stuttgart 53

5. Bayer Leverkusen 52

6. Hoffenheim 51

7. Eintracht Frankfurt 42

8. SC Freiburg 37