Inițial, Jonathan Smith a fost atras de Grecia, unde își imagina că ar putea cumpăra o proprietate la un preț accesibil și să trăiască mai aproape de un stil de viață mediteranean. Totuși, după ce a început să cerceteze piața imobiliară, a descoperit că locuințele obișnuite costă în jur de 325.000 de euro, mult peste bugetul său de aproximativ 50.000 de euro.

A extins căutările și în final s-a oprit asupra Siciliei, unde prețurile sunt semnificativ mai mici decât în multe alte regiuni din Italia. Date recente arată că insula rămâne cu aproximativ 30–40% mai ieftină decât Italia continentală, ceea ce a făcut-o o opțiune atractivă pentru el, scrie Metro.

Casă la prețul unei mașini

Bărbatul a cumpărat o casă în Mazara del Vallo, un oraș de pe coasta de vest a Siciliei, cunoscut pentru atmosfera sa vibrantă și pentru accesul facil către aeroporturile din Palermo și Trapani. Inițial listată la 100.000 de euro, proprietatea a fost achiziționată de el pentru doar 21.500 de euro, un preț mai mic decît o mașină.

Casa este o vilă degradată, situată într-o zonă rurală, cu o grădină mare de aproximativ 1.000 de metri pătrați și aproape de mare, dar necesită renovări majore.

„Asta înseamnă să renovezi o casă abandonată: pași mici, decizii practice și multă răbdare”, a spus el.

Jonathan estimează că va mai investi aproximativ 50.000 de euro în lucrări, ceea ce va duce costul total la aproximativ 71.500 de euro.

El a început procesul de renovare folosind tutoriale online și sprijin din partea comunității locale. Vecinii i-au oferit ajutor, unelte și sprijin, lucru care i-a întărit convingerea că s-a integrat într-o comunitate unită, specifică micilor orașe siciliene.

Între timp, își documentează întreaga experiență pe YouTube, unde a strâns peste 64.000 de abonați și a publicat deja 68 de episoade din seria „Operation Sicily”. 

În prezent, locuiește temporar în Airbnb-uri până când renovările vor fi finalizate, iar planul său pe termen lung este să se stabilească definitiv în Sicilia, alături de familie.