Descoperire fascinantă în China. Datează de 100 de milioane de ani

Peste douăzeci de urme de tălpi, cu lungimi cuprinse între 22,7 centimetri şi 82 centimetri, au fost descoperite într-o aşezare din localitatea Lanxi, a declarat la Beijing Xing Lida, profesor asociat la Universitatea de Geoştiinţe din China.

Specialiştii estimează că dinozaurii care au lăsat în urmă aceste amprente aveau dimensiuni cuprinse între 3,8 şi 14 metri, relatează Agerpres.

Rare dinosaur footprints have been discovered in East China, documenting the movements in the region over 100 million years ago of the largest animals ever known to walk the Earth, Chinese and U.S. paleontologists revealed on Tuesday. https://t.co/5WAen0KBNL