Un om deschis, modest, cu suflet mare. Așa l-a văzut faimosul Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, pe Mircea Lucescu. Argentinianul era extrem de tânăr atunci când s-au cunoscut. „E băiatul meu”, spunea, la rândul său, Lucescu, despre Simeone.

Diego Simeone, antrenorul echipei Atletico Madrid: „Am amintiri extraordinare și transmit un gând de alinare familiei. Am o amintire extraordinară cu el. Era în anii 90-91, când am început să fac primii pași în carieră, la Pisa. Mă invita la el acasă la masă și avea grijă de mine, pentru că eram încă un puști. Păstrez o amintire deosebită atât despre omul, cât și despre antrenorul care a fost, iar realizările lui vorbesc de la sine. Apoi l-am avut și la Inter, nu a fost cea mai bună perioadă, dar el a fost mereu foarte deschis, modest și un om cu suflet mare.”

Reacții emoționante din partea marilor nume din fotbal

Reacții similare au venit în valuri. „A murit din cauza fotbalului, din cauza iubirii sale imense pentru echipa sa națională.”, a spus un cunoscut jurnalist italian. Lângă el, într-un studio de televiziune din Italia, Fabio Capello, fost jucător și antrenor, și-a amintit cu nostalgie de Lucescu.

Fabio Capello, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria Italiei: „A fost un antrenor bun și o persoană frumoasă, chiar simpatică. Era extrem de vivace și îi plăcea enorm să discute nu doar despre fotbal, ci și despre viață. Era un om curios, iar întâlnirile cu el erau întotdeauna o plăcere.”

Hakan Calhanoglu, căpitanul naționalei Turciei și jucătorul lui Cristi Chivu, la Inter Milano, a publicat un videoclip emoționant în care se îmbrățișa cu Mircea Lucescu, cel care i-a fost mentor. „Am pierdut nu doar un antrenor, ci și un personaj deosebit. Ai făcut atât de multe pentru mine și te voi aminti mereu cu respect și recunoștință.”, a scris Calhanoglu.

Și Andrea Pirlo, legendarul mijlocaș italian lansat de Mircea Lucescu la Brescia, a reacționat - „M-ai crescut ca pe un fiu, dându-mi șansa să mă compar cu alții când eram foarte tânăr.”, a scris acesta.

Mesaje de adio din partea cluburilor și oficialilor internaționali

Inclusiv marile cluburi de fotbal și-au exprimat regretul pentru pierderea antrenorului român.

Galatasaray, una dintre echipele sale de suflet, a transmis: „Cu profundă tristețe am aflat de moartea lui Mircea Lucescu, cel care a adus o nouă cupă europeană în țara noastră prin câștigarea Supercupei Europei și care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre la cel de-al 15-lea titlu de campioană.”

Și rivalii de la Beșiktaș și-au luat rămas bun. „Arhitectul titlului nostru de campion a încetat din viață. Nu te vom uita niciodată. Odihnește-te în pace. La revedere, Il Luce.”

Mircea Lucescu va rămâne pentru totdeauna un mare antrenor și un om cu o mare inimă de fotbalist. Numele dumneavoastră este pentru totdeauna înscris în istoria fotbalului mondial.” au transmis și cei de la Șahtior Donețk.

„Numele lui Mircea Lucescu este gravat pentru totdeauna în istoria clubului nostru”, spun și cei de la Dinamo Kiev.

Și „Real Madrid dorește să transmită condoleanțele sale, precum și întreaga sa dragoste și afecțiune familiei sale, colegilor, cluburilor sale și tuturor celor apropiați.”

Grecii de PAOK, unde este antrenor Răzvan Lucescu, vorbesc despre „un om care a lăsat o amprentă de durată asupra fotbalului mondial și a inspirat generații prin caracterul, cunoștințele și prezența sa.”

În mesajul său de condoleanțe, președintele FIFA, Gianni Infantino, spune că: „Este o zi foarte tristă pentru fotbal, deoarece ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru - Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul de a petrece timp în mai multe rânduri în ultimii ani.”

Iar președintele UEFA, Aleksander Čeferin, l-a descris ca pe „un om cu un intelect fotbalistic rar întâlnit, o demnitate și o pasiune remarcabile, a cărui contribuție la acest sport este greu de măsurat doar în cuvinte.”

UEFA a decis ca la meciurile din această săptămână să se păstreze un minut de reculegere în memoria marelui antrenor român.