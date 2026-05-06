Corvinul Hunedoara s-a impus prin golurile marcate de Pedro Albino (22) şi Gideon Uche Goodlad (25) şi revine în eşalonul de elită după o pauză de 34 de ani.

FC Voluntari va continua lupta pentru al doilea loc promovabil direct cu Sepsi OSK.

Rezultatele etapei a 8-a din play-off:

Marţi

FC Bihor Oradea - AFC Chindia Târgovişte 3-1

Miercuri

ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 - FC Voluntari 2-0

Joi

Steaua Bucureşti - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion Steaua - Bucureşti, 19:00)

Clasament

1. Corvinul 68 puncte

2. Sepsi OSK 60

3. FC Voluntari 58

4. Steaua 48

5. FC Bihor 48

6. Chindia 39

NOTĂ: Primele două clasate promovează direct în Superligă, iar următoarele două clasate dispută baraje (tur-retur) cu echipele clasate pe locurile 7-8 în faza play-out a Superligii. Steaua nu are drept de promovare în Superligă.