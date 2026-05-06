Corvinul Hunedoara s-a impus prin golurile marcate de Pedro Albino (22) şi Gideon Uche Goodlad (25) şi revine în eşalonul de elită după o pauză de 34 de ani.
FC Voluntari va continua lupta pentru al doilea loc promovabil direct cu Sepsi OSK.
Rezultatele etapei a 8-a din play-off:
Marţi
FC Bihor Oradea - AFC Chindia Târgovişte 3-1
Miercuri
ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 - FC Voluntari 2-0
Joi
Steaua Bucureşti - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion Steaua - Bucureşti, 19:00)
Clasament
1. Corvinul 68 puncte
2. Sepsi OSK 60
3. FC Voluntari 58
4. Steaua 48
5. FC Bihor 48
6. Chindia 39
NOTĂ: Primele două clasate promovează direct în Superligă, iar următoarele două clasate dispută baraje (tur-retur) cu echipele clasate pe locurile 7-8 în faza play-out a Superligii. Steaua nu are drept de promovare în Superligă.