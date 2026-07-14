Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

Sportul înseamnă emoție, performanță și povești care inspiră. Din dorința de a aduce toate aceste ingrediente într-un singur loc, VOYO lansează VOYO SPORT 1, o secțiune tematică care va reuni cele mai importante competiții sportive, știri de ultimă oră, analize și dezbateri, într-un format adaptat publicului de astăzi. Structura grilei este concepută pentru a crea o experiență predictibilă și ușor de urmărit, cu programe difuzate pe intervale orare bine definite și o ofertă editorială diversificată, construită în jurul celor mai importante competiții și evenimente sportive.

Grila de programe va aduce zilnic în fața publicului:

· transmisiuni live și înregistrate ale competițiilor sportive naționale și internaționale;

· știri sportive și ediții speciale dedicate celor mai importante evenimente;

· emisiuni de analiză și dezbatere;

· emisiuni-magazin cu invitați și povești din culisele sportului;

· programe informative și producții originale realizate de echipa VOYO SPORT.

În centrul proiectului se află o echipă de profesioniști - jurnaliști, comentatori, moderatori și analiști - care vor aduce informație relevantă, context și expertiză, transformând fiecare transmisiune într-o experiență completă pentru public. VOYO SPORT 1 va beneficia de un studio modern, producții live, talk-show-uri, tehnologii de ultimă generație și o identitate vizuală contemporană, oferind un standard de producție la nivelul marilor canale sportive internaționale.

Conținutul VOYO SPORT 1 va include producții proprii, competiții sportive din multiple discipline, producții achiziționate și emisiuni dedicate marilor evenimente sportive, consolidând astfel poziția VOYO ca destinație premium pentru conținut sportiv.

„Investim puternic în sport și ne dorim să construim VOYO Sport ca o destinație de referință pentru fanii competițiilor de top. Portofoliul nostru include competiții importante, de la cupele europene la campionate de prestigiu precum Ligue 1 și Premier League, iar acesta este doar începutul. Nu ne oprim aici. Ne-am propus să găsim cea mai accesibilă soluție pentru public, astfel încât toate aceste competiții să poată fi urmărite ușor, într-un singur loc. În perioada următoare vom veni și cu alte anunțuri foarte importante, care vor completa oferta noastră și vor confirma angajamentul pe termen lung față de sport și față de suporteri”, spune Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV.

Lansarea VOYO SPORT 1 marchează un nou pas în evoluția platformei VOYO, care își consolidează poziția ca destinație premium de divertisment și conținut relevant pentru publicul din România. Extinderea în zona sportului reflectă strategia de dezvoltare a platformei și angajamentul de a investi constant în experiențe de vizionare adaptate noilor obiceiuri de consum, prin conținut exclusiv, producții originale și acces facil, oriunde și oricând.

VOYO SPORT 1 nu reprezintă doar lansarea unei noi secțiuni dedicate sportului, ci și începutul unei noi etape în dezvoltarea ecosistemului VOYO, construit în jurul conținutului premium și al unei experiențe complete pentru utilizatori.

Disponibil exclusiv online, VOYO SPORT 1 va putea fi urmărit în curând prin platforma VOYO, pe voyo.protv.ro/live și în aplicația VOYO, oferind acces rapid și flexibil la cele mai importante competiții și producții sportive, indiferent de dispozitiv.