Președintele american Donald Trump a notificat oficial Congresul că Statele Unite au reintrat în război cu Iranul, activând astfel un nou termen de 60 de zile în care administrația sa poate desfășura operațiuni militare fără o autorizație explicită din partea legislativului, notează Politico.

Într-o scrisoare adresată Congresului și datată 10 iulie, Trump susține că atacurile lansate începând cu 7 iulie reprezintă „acțiuni militare conforme cu responsabilitatea mea de a proteja cetățenii americani și interesele Statelor Unite, atât pe plan intern, cât și în străinătate”.

Conflictul dintre SUA și Iran s-a reaprins după expirarea armistițiului de două luni și are ca principal punct de dispută controlul asupra Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze. Trump a declarat în repetate rânduri că nu a reușit să ajungă la un acord de pace cu Teheranul, în timp ce republicanii se tem că escaladarea conflictului va duce la creșterea prețurilor la carburanți înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Donald Trump a anunțat noi atacuri și măsuri împotriva Iranului

Luni, președintele american a anunțat noi măsuri de presiune asupra Iranului, afirmând că Statele Unite vor reimpune blocada asupra Strâmtorii Hormuz și vor prelua controlul asupra acesteia, urmând să perceapă taxe navelor care tranzitează zona.

Notificarea transmisă Congresului vine după ce Trump a anunțat oficial că armistițiul încheiat cu Iranul s-a încheiat. Încetarea focului, instituită inițial în aprilie, a fost fragilă încă de la început, fiind marcată de atacuri repetate ale ambelor părți, deși administrația americană a susținut în mod repetat că războiul nu fusese reluat pe deplin.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au lovit peste 300 de obiective militare iraniene în ultima săptămână, ca răspuns la atacurile atribuite Teheranului în zona Strâmtorii Hormuz.

Tot luni, armata americană a lansat noi atacuri asupra Iranului, „la ordinul comandantului suprem”, potrivit unui comunicat al CENTCOM.

„Aceste lovituri vor continua să impună costuri semnificative forțelor iraniene și să le reducă capacitatea de a ataca civili și nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz”, se arată în comunicatul militar.

Anterior, în luna mai, Trump informase Congresul că războiul început în februarie „s-a încheiat”, ceea ce, în opinia administrației sale, anula termenul legal de 60 de zile prevăzut de legislația privind puterile de război ale președintelui.

La acel moment, Casa Albă susținea că armistițiul intrat în vigoare la începutul lunii aprilie fusese prelungit pe termen nedeterminat și că acest lucru oprea calculul termenului legal.

Oponenții războiului din Congres au contestat însă această interpretare, argumentând că legea nu permite o astfel de suspendare, în condițiile în care Marina SUA continua să mențină blocada împotriva Iranului, chiar dacă operațiunile militare de amploare fuseseră reduse.

Războiul SUA în Iran, parte din luptele politice din Congresul SUA

Noua notificare adresată Congresului complică și mai mult încercările parlamentarilor de a limita implicarea militară a Statelor Unite în conflict.

Luna trecută, Senatul a votat pentru încetarea ostilităților, într-un demers cu valoare mai degrabă simbolică, dar care a reprezentat totuși un eșec politic pentru Donald Trump, pe fondul diminuării sprijinului din Congres pentru operațiunile militare împotriva Iranului.

Rezoluția a fost adoptată cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă, după ce patru senatori republicani s-au alăturat democraților și au cerut ca orice continuare a războiului să fie aprobată de Congres. Absențele senatorilor republicani Dave McCormick și Mitch McConnell au contribuit la adoptarea măsurii.

Și Camera Reprezentanților a aprobat anterior o rezoluție similară, cu 215 voturi la 208, după ce alți patru republicani au votat alături de democrați pentru suspendarea operațiunilor militare împotriva Iranului în lipsa unei autorizații din partea Congresului.

Totuși, impactul juridic al acestor rezoluții este limitat. Ele nu au caracter obligatoriu și nu sunt transmise președintelui pentru promulgare. În plus, orice proiect de lege care ar restrânge atribuțiile președintelui în materie de operațiuni militare ar avea șanse mari să fie blocat prin veto prezidențial.

În scrisoarea transmisă Congresului, Donald Trump afirmă că forțele armate americane „rămân pregătite să întreprindă noi acțiuni, atunci când acestea vor fi necesare și adecvate, pentru a răspunde amenințărilor și atacurilor împotriva Statelor Unite, a aliaților și partenerilor noștri și pentru a se asigura că Guvernul Republicii Islamice Iran încetează să mai reprezinte o amenințare la adresa Statelor Unite și a aliaților și partenerilor noștri”.