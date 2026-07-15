VIDEO viral. Erling Haaland s-a întors în Norvegia, după eliminarea de la Cupa Mondială, cu un prieten ciudat

Atacantul de la Manchester City a coborât din avion ținând în brațe un raton împăiat, care pare să bea dintr-o sticlă.
Se pare că „Ratonul cu whisky”, care ar fi costat 750 de dolari americani, a fost cumpărat dintr-un magazin din Dallas, Texas, notează Associated Press.
Echipa Norvegiei – fără Haaland, care nu a putut fi prezent – a fost apoi întâmpinată de o mulțime estimată la 90.000 de persoane la palatul regal din capitala Norvegiei și a fost salutată de membrii familiei regale, inclusiv de prințul moștenitor Haakon, care a bătut toba în timp ce jucătorii și fanii executau celebrul „Viking Row”.
Sursa:
Associated Press
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